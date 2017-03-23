Ã‡ifte vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanmasÄ±nÄ± engelleyemediler otobÃ¼s terminali doldu taÅŸtÄ±

Bulgaristan'da bu haftasonu yapÄ±lacak seÃ§imlerde Bulgarlar, Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±n oy kullanmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in sÄ±nÄ±rdaki yolu kesmiÅŸlerdi. Ancak buna raÄŸmen seÃ§imde oy kullanmak isteyen TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan Ã§ifte vatandaÅŸlar otobÃ¼s terminallerini doldurdu.

Bulgaristan'da pazar günü yapÄ±lacak genel seçimler öncesi bazÄ± siyasi partiler, Türkiye'de yaÅŸayan çifte vatandaÅŸlarÄ±n Bulgaristan'a giderek oy kullanmalarÄ±nÄ± istemediklerini söyleyerek Edirne'deki KapÄ±kule ile Hamzabeyli ve KÄ±rklareli'nin Dereköy SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki MalotÄ±rnovo SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yollarÄ± kesti. Ancak Bulgar fanatiklerin yolu kesmesine raÄŸmen 26 Mart pazar günü 240 sandalyeli meclis için yapÄ±lacak seçime doÄŸduklarÄ± topraklarda katÄ±lmak isteyen Türkiye'deki binlerce çifte vatandaÅŸ yollara düÅŸtü.

ÇOK SAYIDA VATANDAÅž GÄ°DÄ°P OY KULLANACAK

Bulgaristan seçimleri ardÄ±ndan 3 hafta sonra Türkiye'de referandum için sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek çifte vatandaÅŸlarÄ±n seçim turu hÄ±zlandÄ±. Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Lütvi Mestan'Ä±n 10 ay önce kurduÄŸu Dost Partisi, seçimlere Orhan Ä°smailov'un genel baÅŸkanÄ± olduÄŸu Hürriyet ve Åžeref Halk Partisi ile oy pusulasÄ±nÄ±n 13'üncü sÄ±rasÄ±nda birlikte girecek. Bu koalisyonun Ä°stanbul AvcÄ±lar temsilcisi Bilal KÄ±lÄ±ç, aynÄ± zamanda Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de oturan yÄ±llar önce göç eden göçmenlerin oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±rken, seçmenlere yardÄ±mcÄ± olmak için tüm güçleri ile çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Seçimden önce belirlenen süre içerisinde bin 200 kiÅŸinin elektronik ortamda seçmen kaydÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra beyanname olarak bilinen 'Deklaratsiya' (Taahhütname) yoluyla yaklaÅŸÄ±k aynÄ± sayÄ±da seçmenin oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. KÄ±lÄ±ç, "Çifte vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n 'Deklaratsiya'yÄ± Bulgaristan alfabesi ile doldurmasÄ± oy kullanacaÄŸÄ± gün sandÄ±k baÅŸkanÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda imzaladÄ±ktan sonra oyunu kullanmasÄ± gerekiyor. Bin 500 kadar beyanname daÄŸÄ±ttÄ±k evlerinde dolduruyorlar. Bulgarca bilmeyenlere beyannameleri biz dolduruyoruz" dedi. Bilal KÄ±lÄ±ç, AvcÄ±lar'daki çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Bulgaristan'da oy kullanmak isteyenler ile ilgili ön kayÄ±t çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±rken, ÅŸöyle dedi:"Bulgaristan'da oy kullanmak isteyenlerin tercihine göre istedikleri tarih ve saate göre otobüslere binmeleri saÄŸlanÄ±yor. OluÅŸturulan 4 hat var. Bunlar, Türkler'in yoÄŸun olduÄŸu Ruse (Rusçuk) hattÄ±, Silistre, KÄ±rcali ve Dobriç. Bu hatlara AvcÄ±lar Belediyesi Otobüs Terminali'nden otobüsler kalkÄ±yor. AvcÄ±lar bölgesi için en az bin 200 vatandaÅŸÄ±mÄ±z gidip oy kullanacak. Bursa'da bu rakam 4 bin 500 kadar."

Dost koalisyonunun AvcÄ±lar temsilcisi Bilal KÄ±lÄ±ç, komÅŸudaki seçimde parlamentoya girebilmek için gereken yüzde 4 barajÄ±nÄ± çok rahat aÅŸacaklarÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ±, AvcÄ±lar Bölgesi'nde en az 4 bin oy beklediklerini anlatÄ±rken 40 kiÅŸilik ekiple aralÄ±ksÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. KÄ±lÄ±ç, "Bulgaristan'dan göç edenlerin yüzde 90'Ä±nÄ±n Dost'a oy kullanacaklarÄ±nÄ± görüyoruz. Türkiye'deki orana göre yüzde 80-90 oy kullanacaklarÄ±nÄ± söylüyorlar. Bulgaristan'da parlamentoya girebilmek için yüzde 4 barajÄ± var. Ortalama rakamlarla 120-130 bin oy gerekiyor bir partiye. Bu sayÄ± katÄ±lÄ±m oranÄ±na baÄŸlÄ±. KatÄ±lÄ±m oranÄ± yüzde 44 ise; karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± tüm partilere 2.5 milyon oy kullanÄ±lmÄ±ÅŸ demektir. Bu durumda 115 bin oy barajÄ± aÅŸmak için yeterli. Biz yüzde 4 deÄŸil, 7-8'e ulaÅŸmayÄ± hedefliyoruz" diye konuÅŸtu.