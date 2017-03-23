Ukrayna'da cephanelikte bÃ¼yÃ¼k patlama 15 bin kiÅŸi tahliye edildi

Ukrayna'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k cephaneliÄŸinde Ã§Ä±kan yangÄ±n nedeniyle bÃ¶lgede yaÅŸayan binlerce kiÅŸi tahliye edilirken, Ã¶len veya yaralanan bilgisine henÃ¼z ulaÅŸÄ±lamadÄ±.

Ukrayna'nÄ±n Harkov iline baÄŸlÄ± Balakleya ilçesinde bulunan, ülkenin en büyük cephaneliÄŸinde büyük bir yangÄ±n çÄ±ktÄ±.Bölgeden patlama haberleri gelirken, ilçede yaÅŸayan binlerce kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi açÄ±klandÄ±. Balakleya ÅŸehri idaresi acil tahliye çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±nca, ÅŸehrin çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda araç kuyruÄŸu oluÅŸtu.Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan kiÅŸilerin olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda henüz bir bilgi vermedi. Yanan cephaneliÄŸin etrafÄ±nda 7 kilometre çapÄ±nda bir güvenlik alanÄ± oluÅŸturuldu.

''YANGININ NEDENÄ° SABOTAJ''

Ukrayna Askeri SavcÄ±sÄ± Anatoly Matios, Facebook hesabÄ±ndan konuyla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Matios, ''Ä°lk bulgulara göre patlama ve akabinde yaÅŸanan yangÄ±nÄ±n nedeni sabotaj.'' açÄ±klamasÄ±nda bulundu. Matios, patlamanÄ±n füze toplarÄ±n saklandÄ±ÄŸÄ± bölümde gerçekleÅŸtiÄŸini duyurdu.