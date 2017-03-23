DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'un elektronik yasaÄŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz

ABD'ye Ä°stanbul'dan yapÄ±lacak direkt uÃ§uÅŸlarda elektronik cihazlarÄ±n kabin iÃ§inde bulundurulmamasÄ±na yÃ¶nelik konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, bu durumun tek taraflÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n en gÃ¼venli havaalanlarÄ±ndan biri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Büyükelçi MüftüoÄŸlu "ABD'ye uçuÅŸlarda elektronik cihaz kÄ±sÄ±tlamasÄ± konusunda Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'nÄ±n ve THY'nin kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmasÄ± için giriÅŸimlerimiz devam etmektedir" dedi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Büyükelçi MüftüoÄŸlu, "ABD'ye uçuÅŸlarda elektronik cihaz kÄ±sÄ±tlamasÄ± konusunda Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'nÄ±n ve THY'nin kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmasÄ± için giriÅŸimlerimiz devam etmektedir. Bu giriÅŸimlerimiz sadece ABD makamlarÄ± nezdinde deÄŸil, benzer uygulamaya geçeceÄŸini ifade eden Ä°ngiltere makamlarÄ± nezdinde de yürütülmektedir" diye konuÅŸtu.