Ana Sayfa | DÃœNYA 23/03/2017 15:00

ABD DAEÅž hedefleri yerine evleri bombaladÄ± en az 200 sivil Ã¶ldÃ¼

abd Ã¶lÃ¼m

Musul'daki DAEÅž hedeflerini vurmak amacÄ±yla 5 ay Ã¶nce baÅŸlatÄ±lan operasyonda dÃ¼n, ABD sivil halkÄ± vurdu.

Irak'Ä±n en büyük ikinci kenti Musul'u terör örgütü IÅžÄ°D'den temizlemek için baÅŸlatÄ±lan operasyonun beÅŸinci ayÄ±nda, büyük bir trajedi yaÅŸandÄ±.ABD'nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi koalisyonun savaÅŸ uçaklarÄ±, kentin batÄ± yakasÄ±ndaki mahallede hava saldÄ±rÄ±larÄ± düzenledi. Irak Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani'nin medya organÄ± Rudaw, bombardÄ±manda 200'den fazla sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildiriyor. Evlerin Bodrum katÄ±nda saklanÄ±rken hava saldÄ±rÄ±sÄ±na hedef olanlarÄ±n çoÄŸu kadÄ±n ve çocuk.

"Ä°KÄ° EVÄ° DAHA HEDEF ALDILAR"

Rudaw muhabiri, "Dün gerçekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir evin bodrum katÄ±nda saklanan 130 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SavaÅŸ uçaklarÄ± ayrÄ±ca aynÄ± mahallede iki evi daha hedef aldÄ±. Burada da 100'e yakÄ±n kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi" dedi.Hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi mahalle, El Cedide. Kurtarma ekipleri, enkaz altÄ±ndaki cesetleri çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.Rudaw, hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle bölgedeki operasyona ara verildiÄŸini aktarÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

tÃ¼rkiye rusya ypg

GÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re yerleÅŸiyorlar TÃ¼rkiye'den Rusya'ya ikinci uyarÄ±

Rusya'nÄ±n Nevruz kutlamalarÄ±nda YPG'li terÃ¶ristlerle fotoÄŸraf Ã§ektirmesi ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Afrin'e askeri Ã¼s kurmasÄ± Ã¼zerine TÃ¼rkiye, Rusya'nÄ±n MaslahatgÃ¼zarÄ± Sergey Panov'a iki kez duyulan rahatsÄ±zlÄ±ka ilgili mesajÄ± iletti.

tÃ¼rkiye almanya

NATO mÃ¼ttefiki Almanya TÃ¼rkiye'yi yarÄ± yolda bÄ±raktÄ±

DAEÅž ile mÃ¼cadele konusunda arkasÄ±nÄ± dÃ¶nen Almanya, TÃ¼rkiye'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±n'nda hasar gÃ¶ren 10 tankÄ± iÃ§in parÃ§a vermeyi reddediyor.

kiev saldÄ±rÄ±

Kiev'de eski Rus milletvekili Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'de eski bir Rus milletvekili bir otel giriÅŸinde vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼