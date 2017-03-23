ABD DAEÅž hedefleri yerine evleri bombaladÄ± en az 200 sivil Ã¶ldÃ¼

Musul'daki DAEÅž hedeflerini vurmak amacÄ±yla 5 ay Ã¶nce baÅŸlatÄ±lan operasyonda dÃ¼n, ABD sivil halkÄ± vurdu.

Irak'Ä±n en büyük ikinci kenti Musul'u terör örgütü IÅžÄ°D'den temizlemek için baÅŸlatÄ±lan operasyonun beÅŸinci ayÄ±nda, büyük bir trajedi yaÅŸandÄ±.ABD'nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi koalisyonun savaÅŸ uçaklarÄ±, kentin batÄ± yakasÄ±ndaki mahallede hava saldÄ±rÄ±larÄ± düzenledi. Irak Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani'nin medya organÄ± Rudaw, bombardÄ±manda 200'den fazla sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildiriyor. Evlerin Bodrum katÄ±nda saklanÄ±rken hava saldÄ±rÄ±sÄ±na hedef olanlarÄ±n çoÄŸu kadÄ±n ve çocuk.

"Ä°KÄ° EVÄ° DAHA HEDEF ALDILAR"

Rudaw muhabiri, "Dün gerçekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir evin bodrum katÄ±nda saklanan 130 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SavaÅŸ uçaklarÄ± ayrÄ±ca aynÄ± mahallede iki evi daha hedef aldÄ±. Burada da 100'e yakÄ±n kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi" dedi.Hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi mahalle, El Cedide. Kurtarma ekipleri, enkaz altÄ±ndaki cesetleri çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.Rudaw, hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle bölgedeki operasyona ara verildiÄŸini aktarÄ±yor.