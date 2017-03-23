Ana Sayfa | DÃœNYA 23/03/2017 16:52

NATO mÃ¼ttefiki Almanya TÃ¼rkiye'yi yarÄ± yolda bÄ±raktÄ±

tÃ¼rkiye almanya

DAEÅž ile mÃ¼cadele konusunda arkasÄ±nÄ± dÃ¶nen Almanya, TÃ¼rkiye'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±n'nda hasar gÃ¶ren 10 tankÄ± iÃ§in parÃ§a vermeyi reddediyor.

Türk bakan ve siyasetçilerin konuÅŸmalarÄ±nÄ± engellediÄŸi ve ülkedeki teröristlere destek verdiÄŸi için ikili iliÅŸkilerin gerildiÄŸi bir dönemde, Alman hükümetinin, savunma ÅŸirketi Rheinmetall'in Türkiye'ye malzeme satmasÄ±na onay vermediÄŸi açÄ±klandÄ±. Rheinmetall CEO'su Armin Papperger bugün basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Alman hükümeti halen bazÄ± ihracat sözleÅŸmelerimize onay vermiyor" dedi.

10 TANK HASAR GÖRDÜ

Papperger, Türkiye'nin DAEÅž militanlarÄ±yla mücadelede 10 adet Leopard savaÅŸ tankÄ±nÄ±n tahrip olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, elindeki bu tanklar için savunma sistemleri almak istediÄŸini ve Rheinmetall'in bu sözleÅŸme ile ilgili olarak Türkiye ile temaslarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü söyledi.Leopard tanklarÄ±, Rheinmetall ile Kraus Maffei'nin ortak üretimi. Alman basÄ±nÄ±nda daha önceden çÄ±kan haberlerde Berlin'in, NATO müttefiki Türkiye'ye silah ihracatÄ±nÄ± onlarca kez onaylamayÄ± reddettiÄŸi belirtilmiÅŸti.

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