Ana Sayfa | DÃœNYA 23/03/2017 17:02

GÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re yerleÅŸiyorlar TÃ¼rkiye'den Rusya'ya ikinci uyarÄ±

tÃ¼rkiye rusya ypg

Rusya'nÄ±n Nevruz kutlamalarÄ±nda YPG'li terÃ¶ristlerle fotoÄŸraf Ã§ektirmesi ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Afrin'e askeri Ã¼s kurmasÄ± Ã¼zerine TÃ¼rkiye, Rusya'nÄ±n MaslahatgÃ¼zarÄ± Sergey Panov'a iki kez duyulan rahatsÄ±zlÄ±ka ilgili mesajÄ± iletti.

Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye göre, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK iÅŸgalindeki bölgelerde yaÅŸanan geliÅŸmeler nedeniyle son iki gün içinde Rusya'nÄ±n Ankara MaslahatgüzarÄ± Sergey Panov'a iki mesaj iletti.

HATAY SINIRINDA YAÅžANAN SALDIRIDAN DUYULAN RAHATSIZLIK Ä°FADE EDÄ°LDÄ°

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin MüftüoÄŸlu, haftalÄ±k olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, sÄ±nÄ±rdaki saldÄ±rÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan dün Rusya BüyükelçiliÄŸi MaslahatgüzarÄ±'nÄ±n BakanlÄ±ÄŸa davet edildiÄŸini duyurmuÅŸtu. MüftüoÄŸlu, "Kendisine öncelikle bu olaydan duyduÄŸumuz ciddi rahatsÄ±zlÄ±k iletildi. Buna karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi, bundan sonra benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için ne gerekiyorsa yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, eÄŸer yaÅŸanÄ±rsa buna (terör örgütüne) misliyle mukabele edileceÄŸi kendisine aktarÄ±ldÄ±." demiÅŸti.

RUS ASKERLERÄ°YLE YPG'LÄ°LER YAN YANA

Kaynaklara göre, MüftüoÄŸlu'nun açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±ralarda, BakanlÄ±k yetkilileri, Rus MaslahatgüzarÄ± Panov ile temasa geçerek, sosyal medyaya yansÄ±yan fotoÄŸraflarda Rus askerlerinin Halep'te Nevruz kutlamalarÄ±na katÄ±larak, ellerinde PKK terör örgütünün Suriye uzantÄ±sÄ± YPG ve YPJ flamarÄ±yla poz vermelerine, hatta bölgedeki Rus ordularÄ±nÄ±n komutanÄ± olduÄŸu belirtilen bir tümgeneralin kutlamalar sÄ±rasÄ±nda koluna YPG armasÄ± takmasÄ±na yönelik, Türkiye'nin tepkisini dile getirdi.Rus MaslahatgüzarÄ±na, "PYD/YPG'ye iliÅŸkin tutumumuz Rus tarafÄ±nca da gayet iyi bilinmektedir. Bu nedenle bu görüntüler bizi rahatsÄ±z etmiÅŸtir." mesajÄ± verildi. MüftüoÄŸlu, basÄ±n toplantÄ±da, Türkiye'nin Rusya'dan Moskova'daki PYD/PKK ofisini kapatmasÄ±nÄ± istediÄŸini de yinelemiÅŸti.

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