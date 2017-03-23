Rusya'dan S 400 sevkiyatÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± TÃ¼rkiye bir NATO Ã¼yesi ama korkmuyoruz

Rusya, S-400 konusunda Ankara'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgisi olduÄŸunu ve TÃ¼rkiye'nin NATO Ã¼lkesi olmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k silahlarÄ±n nerelerde kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± konuÅŸtuklarÄ±nÄ± belirtti.

Sputnik haber sitesinin haberine göre, Rossiya 24 televizyonuna konuÅŸan Vladimir Putin'in askeri ve teknik iÅŸbirliÄŸinden sorumlu yardÄ±mcÄ±sÄ± Vladimir Kojin, Türkiye ile yapÄ±lan görüÅŸmeler hakkÄ±nda konuÅŸtu. S-400 sevkiyatÄ±yla ilgili Türkiye'yle görüÅŸmelerin sürdüÄŸünü belirten Kojin, "Ankara'nÄ±n büyük ilgisi var" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'EVET TÜRKÄ°YE NATO ÜYESÄ°, AMA…'

Gazetecinin 'Moskova'nÄ±n bu sevkiyattan korkup korkmadÄ±ÄŸÄ±' sorusuna yanÄ±t veren Kojin, "Evet, Türkiye bir NATO üyesi, ama korkmuyoruz. Bir ÅŸeyi teslim etmeden önce biz, entelektüel faaliyetin sonuçlarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±ca düzenliyoruz. Taraflar, silahla neler yapÄ±labileceÄŸi ve neler yapÄ±lamayacaÄŸÄ± konusunda taahhütlerde bulunuyor" dedi. Ankara ve Moskova, S-400 hava savunma sistemi satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili görüÅŸmelerin devam ettiÄŸini defalarca dile getirdi. Daha önce Rus devlet askeri teknolojiler ÅŸirketi Rostech BaÅŸkanÄ± Sergey Çemezov, Rusya'nÄ±n kredi sunmasÄ± durumunda Türkiye'nin S-400'ü almaya hazÄ±r olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.