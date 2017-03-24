Rusya TÃ¼rkiye'ye giden vatandaÅŸlarÄ±nÄ± uyardÄ± zafer ve kurt iÅŸareti yapmayÄ±n

TÃ¼rkiye'ye tatil iÃ§in gidecek vatandaÅŸlarÄ±na uyarÄ±da bulunan Rusya, nasÄ±l davranmalarÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Rusya devleti, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatile gidecek olan RusyalÄ± turistlere "nasÄ±l davranmalarÄ± gerektiÄŸi" konusunda tavsiyelerde bulundu.Türk-Rus'un haberine göre Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konsolosluk DepartmanÄ± internet sitesinde, yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kacak olan Rusya vatandaÅŸlarÄ±na ÅŸunlar tavsiye edildi:

ZAFER VE KURT Ä°ÅžARETÄ° YAPMAYIN

-Müslüman ülkelerde ev sahibinin ailelerinin kadÄ±n bireyleriyle tanÄ±ÅŸmaya çalÄ±ÅŸmayÄ±n. Sohbet ettiÄŸiniz kiÅŸinin eÅŸi hakkÄ±nda soru bile sormayÄ±n.- Türkiye'de iÅŸaret ve orta parmaÄŸÄ±n "V" ÅŸeklinde hava kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla yapÄ±lan zafer iÅŸareti, Kürt hareketinin yandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±yor. Milliyetçi ve Kürt karÅŸÄ±tÄ± kesimler tarafÄ±ndan bu hareket tutarsÄ±z tepkilerle karÅŸÄ±lanabilir. Rusya'da argoda anlam güçlendirmek ya da güç gösteri yapmak için kullanÄ±lan iÅŸaret, Türkiye'de milliyetçilerin yaptÄ±klarÄ± "kurt" iÅŸareti anlamÄ±na geliyor; bundan da kaçÄ±nÄ±lmalÄ±.

Ä°ÅžTE DÄ°ÄžER UYARILAR:

-Kuzey Kore liderinin portrelerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± kesinlikle, kadrajÄ± tamamen dolduracak ÅŸekilde çekin.

-FinlandiyalÄ±lara kesinlikle "Chukhna" ÅŸeklinde hitap etmeyin.

- Zencilere dünyanÄ±n hiçbir yerinde "nigger" demeyin.

-Yerel halkÄ±n bulunduÄŸu ortamda yerel yemeklerle ilgili olumsuz sözler sarf etmeyin.

- Budist ülkelerde sevginizi ifade etmek için bile yerel halktan kiÅŸilerin baÅŸÄ±na temas etmeyin. Birinin baÅŸÄ±na dokunmak kötü karÅŸÄ±lanÄ±r."