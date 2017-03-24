Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Londra'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± dokuza ulaÅŸtÄ±.Ä°ngiltere Terörle Mücadele Birimi Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Rowley, olay yerine sadece birkaç yüz metre uzaklÄ±kta bulunan Scotland Yard merkez binasÄ± önünde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, devam eden operasyonlar kapsamÄ±nda saldÄ±rganÄ±n evinin bulunduÄŸu BatÄ± Midlands ile Kuzey BatÄ± bölgelerinde "iki önemli gözaltÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.

Rowley, daha önceden gözaltÄ±na alÄ±nan bir kadÄ±nÄ±n kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hali hazÄ±rda 9 kiÅŸinin gözaltÄ±sÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirtti.Rowley, BirleÅŸik KrallÄ±k genelinde adreslere yapÄ±lan baskÄ±nlarÄ±n sürdüÄŸünü, 16 adrese yönelik operasyonlarda birçok döküman ve cihaza incelenmek üzere el konulduÄŸunu aktardÄ±.

Terörle Mücadele Birimi Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Rowley olaya tanÄ±klÄ±k eden yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 kiÅŸinin de polisle iletiÅŸime geçtiÄŸini ve olayla ilgili yüzlerce fotoÄŸrafÄ±n kendilerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

SaldÄ±rgan farklÄ± isimler kullanmÄ±ÅŸ

Ä°ngiliz yetkili, olayÄ±n failinin doÄŸumunda aldÄ±ÄŸÄ± adÄ±n "Adrian Russell Ajao" olduÄŸunu, ve "Adrian Elms" ve "Khalid Masood" da dahil olmak üzere birçok farklÄ± isimle tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Polis, saldÄ±rganÄ± tanÄ±yanlara yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±da, emniyetin soruÅŸturmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan polisle iletiÅŸime geçmeleri talebinde bulundu.

Rowley, saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanan ve dün hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirilen 75 yaÅŸÄ±ndaki kurbanÄ±n da Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ± Lesli Rhodes olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Rowley, 31'i hastanede olmak üzere olayda toplamda 50 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Rowley ayrÄ±ca kamunun güvenliÄŸi ve kamuya güven saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Londra'nÄ±n bazÄ± bölgelerindeki silahlÄ± polis sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k iki katÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.