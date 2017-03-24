Almanya BaÅŸbakanÄ± o konunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in referandum sonucunu bekliyor

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik mÃ¼zakereleriyle ilgili "Referandumu ve diÄŸer her ÅŸeyi beklemeliyiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

Merkel, Alman Passauer Neue Presse gazetesine verdiÄŸi mülakatta, Türkiye'de 16 Nisan'da oylanacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 'demokrasi için geri adÄ±m' anlamÄ±na geldiÄŸini söyleyen raporu ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Rapor, Avrupa Konseyi'ne baÄŸlÄ± Venedik Komisyonu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±.Türkiye ile Almanya arasÄ±nda son dönemde Türk bakanlarÄ±n Almanya'daki bazÄ± mitinglerinin engellenmesi, Türkiye'nin Almanya'yÄ± 'Nazi uygulamalarÄ±' ile suçlamasÄ± ve Almanya'dan gelen '15 Temmuz'u Gülen yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±na ikna olmadÄ±k' açÄ±klamalarÄ± nedeniyle peÅŸ peÅŸe diplomatik krizler yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

En son, Almanya Federal Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (BND) BaÅŸkanÄ± Bruno Kahl'Ä±n Der Spiegel dergisine verdiÄŸi söyleÅŸide 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin arkasÄ±nda Fethullah Gülen olduÄŸuna yönelik 'kanÄ±tlarÄ±n ikna edici olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' söylemesi üzerine Türkiye'deki Almanya MaslahatgüzarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°sviçreli bakandan 'ifade özgürlüÄŸü' vurgu

Öte yandan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Ä°sviçre'de mevkidaÅŸÄ± Didier Burkhalter ile görüÅŸtü.

ÇavuÅŸoÄŸlu'nÄ±n ziyareti, Türkiye'den yetkililerin referandum ile iliÅŸkili olarak Avrupa'da düzenlemek istediÄŸi mitinglerin iptali üzerine Türkiye ve Avrupa arasÄ±nda iliÅŸkilerin gerildiÄŸi bir dönemde gerçekleÅŸti.

Burkhalter, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Ä°sviçre topraklarÄ±nda Ä°sviçre kanunlarÄ±nÄ±n geçerli" olduÄŸunu vurgulayarak Türkiye'yi de buna uymaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Bakan Burkhalter, "Ä°fade özgürlüÄŸü Ä°sviçre'nin kabul ettiÄŸi evrensel bir deÄŸerdir; bu özgürlüÄŸün ister Ä°sviçre'de ister kendi ülkelerinde oy verecek Türk vatandaÅŸlarÄ± için geçerli olmasÄ±nÄ± umuyoruz" dedi.

Burkhalter, aynÄ± zamanda 'darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan gerçekleÅŸen çok sayÄ±daki ihraçlar ve tutuklamalardan ötürü endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ±, olaÄŸanüstü halin Türkiye'nin uluslararasÄ± insan haklarÄ± zorunluluklarÄ±na uymasÄ±nÄ± engellemediÄŸini' belirtti.

ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Zürih'te yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n iptali için kanton yöneticileri federal hükümete baÅŸvurmuÅŸ, Ä°sviçre hükümeti ise "ziyaretin iptali için bir güvenlik gerekçesi bulunmuyor" ÅŸeklinde açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak konuÅŸma yine de otel tarafÄ±ndan iptal edildi.

YürüyüÅŸe iptal

Ä°sviçre polisi aynÄ± zamanda ülkenin kuzeyinde yer alan Argau kantonunda düzenlenecek "Evet" kampanyasÄ± yürüyüÅŸünü iptal etti.

ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Almanya'da yapmasÄ± planlanan etkinlikler de iptal edilmiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türk hükümetinden bazÄ± bakanlarÄ±n Almanya'daki referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yerel yetkililer tarafÄ±ndan yasaklanmasÄ± üzerine "Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakÄ±ndan uzaktan alakanÄ±z yok. Sizin ÅŸu andaki uygulamalarÄ±nÄ±z geçmiÅŸteki Nazi uygulamalarÄ±ndan farklÄ± deÄŸil" demiÅŸti.

ErdoÄŸan, bu hafta içinde ise "Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarÄ±n dünyanÄ±n hiçbir yerinde hiçbir AvrupalÄ±, BatÄ±lÄ±, güvenle, huzurla sokaÄŸa adÄ±m atamaz" dedi.

Avrupa BirliÄŸi (AB), Türkiye'nin birlik nezdindeki büyükelçisi Faruk KaymakcÄ±'yÄ± ErdoÄŸan'Ä±n son sözleri nedeniyle Avrupa Komisyonu'na çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ ve açÄ±klama istemiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe