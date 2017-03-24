ABD iÃ§in saat 23.45 neden Ã¶nemli

ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n ilk bÃ¼yÃ¼k sÄ±navÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len saÄŸlÄ±k sigortasÄ± yasa tasarÄ±sÄ±na yÃ¶nelik kritik oylama TSÄ° 23.45â€™te baÅŸlayacak

Eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n kendi adÄ±yla anÄ±lan saÄŸlÄ±k sigortasÄ± reformunun (Obamacare) yerine getirilmek istenen "Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ±"nÄ±n (AHCA) Temsilciler Meclisinden geçip geçemeyeceÄŸi ÅŸu an ülkedeki en büyük merak konusu.

Obamacare'i yürürlüÄŸe girdiÄŸi günün 7'nci yÄ±l dönümünde iptal etme amacÄ±yla dün yapÄ±lmasÄ± planlanan oylama, yeterli "evet" oyuna ulaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ± endiÅŸesiyle ertelenmiÅŸti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve tasarÄ±nÄ±n mimarÄ± ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Paul Ryan, muhalif Cumhuriyetçileri ikna etmek için dün gece yapÄ±lan son toplantÄ±da müzakerelerin bittiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸ ve oylamanÄ±n bugün gerçekleÅŸeceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Trump, muhalif Cumhuriyetçi vekilleri, AHCA tasarÄ±sÄ± bugün ABD Temsilciler Meclisinden geçmezse Obamacare'i yürürlükte bÄ±rakmakla tehdit etmiÅŸti.

Trump yönetimi için büyük önem taÅŸÄ±yan tasarÄ±nÄ±n, 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekilin bulunduÄŸu Temsilciler Meclisinden geçebilmesi için en az 216 "evet" oyu gerekiyor.

DemokratlarÄ±n topyekun karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±ya 27 ya da 28 Cumhuriyetçi vekilin de muhalefet edeceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n, tasarÄ±nÄ±n bu haliyle kabul edilmesini zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Muhalif Demokrat ve Cumhuriyetçiler, tasarÄ±ya 24 milyon AmerikalÄ±nÄ±n sigortasÄ±nÄ± kaybetmesine yol açabileceÄŸi ihtimali baÅŸta olmak üzere ülkedeki fakirleri ve yaÅŸlÄ±larÄ± zor duruma düÅŸürürken, zenginlere büyük vergi teÅŸvikleri saÄŸlayacaÄŸÄ±, kadÄ±nlarÄ±n doÄŸum kontrol yöntemlerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± ve maliyetleri aÅŸÄ±rÄ± yükselteceÄŸi gibi çeÅŸitli nedenlerle karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

Kaynak: Hürriyet