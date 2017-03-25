Eski Yunan Bakan konuÅŸtu TÃ¼rkiye gittikÃ§e demokrasiden uzaklaÅŸÄ±yor

Avrupa Demokrasi Hareketi 2025 (DiEM25) kurucusu eski Yunanistan Maliye BakanÄ± Yanis Varoufakis TÃ¼rkiye ile Avrupa BirliÄŸi iliÅŸkilerine deÄŸindi

AB'nin temellerinin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1957 Roma AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 60. yÄ±ldönümü nedeniyle Roma'ya gelen Varoufakis, DiEM25 hareketinin "Yeni Avrupa AnlaÅŸmasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± programÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±.Varoufakis Cumartesi günü duyuracaklarÄ± Yeni Avrupa AnlaÅŸmasÄ± ile "AB'yi daÄŸÄ±lmaktan kurtarma" amaçlÄ± somut öneriler sunacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Eski Yunanistan Maliye BakanÄ±, önerilerinin yalnÄ±zca AB üyesi ülkeleri deÄŸil, Ä°ngiltere'nin birlikten ayrÄ±lmasÄ± (Brexit) sonrasÄ± üye olmayan ülkeleri de kapsayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

'Türkiye-Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek istiyorum'

Roma'daki YabancÄ± BasÄ±n DerneÄŸi'nde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan Varoufakis, "Türkiye için de benzer bir öneriniz olabilir mi? Türkiye'nin AB üyeliÄŸi konusundaki pozisyonunuz nedir?" sorumuza ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Bu konuda çok taraflÄ±yÄ±m. Türkiye ile Yunanistan arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ±n kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek istiyorum. Ülkelerimizin mümkün olduÄŸunca birbirine yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± istiyorum. ÇÄ±karlarÄ±mÄ±zÄ±n ortak olduÄŸuna inanÄ±yorum, eÄŸer bunu göremiyorsak nedeni yeterince sofistike olmamamÄ±zdÄ±r.

"Türkiye'yi Avrupa'nÄ±n ayrÄ±lmaz bir parçasÄ± olarak görüyorum. Fakat Türkiye'deki siyasi durumun da Avrupa'daki siyasi durumun da deÄŸiÅŸmesi gerekli."

Varoufakis, "Ankara ile bazÄ± AB ülkeleri arasÄ±nda kriz yaÅŸanÄ±rken Türkiye'nin AB üyeliÄŸi hala mümkün mü?" ÅŸeklindeki soruyu ise ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±:

"Neyin mümkün olup olmadÄ±ÄŸÄ± ortak iradeye baÄŸlÄ±dÄ±r. Bana göre bizim amacÄ±mÄ±z Türkiye'nin de içinde olduÄŸu pan-AvrupacÄ± bir demokrasi olmalÄ±dÄ±r. Maalesef AB çok da demokratik deÄŸil, ben bunu ÅŸahsen tecrübe ettim.

"Ülkelerimiz demokratik, Almanya demokratik, Fransa demokratik, Yunanistan demokratik fakat AB kurumlarÄ± demokrasinin olmadÄ±ÄŸÄ± bir alan, Türkiye de gittikçe demokrasiden uzaklaÅŸÄ±yor. AB'nin de Türkiye'nin de demokratikleÅŸmesinin ve demokratik bir birlikte buluÅŸmasÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸuna inanÄ±yorum."

'AvrupalÄ± liderler neyi kutlayacak?'

Yanis Varoufakis basÄ±n toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda da AB kurumlarÄ±na eleÅŸtiri getirirken, AB'nin daÄŸÄ±lmasÄ± deÄŸil yenilenmesi taraftarÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

Varoufakis, Roma AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 60. yÄ±ldönümü için yarÄ±n Roma'da yapÄ±lacak AB liderleri zirvesine atÄ±fla, "YarÄ±n televizyonlarÄ±nÄ± açÄ±p liderlerinin Roma'da kutlama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören AvrupalÄ±lar, 'Tam olarak neyi kutluyorlar?' diye düÅŸünecekler. Avrupa'nÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± mÄ±? YabancÄ± düÅŸmanÄ± milliyetçiliÄŸi körükleyen tavÄ±rlarÄ±nÄ± mÄ±?" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe