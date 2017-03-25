Ana Sayfa | DÃœNYA 25/03/2017 07:32

ABD'de yapÄ±lacak o seÃ§im yeniden ertelendi

ABD

Donald Trum'Ä±n ABD eski BaÅŸkanÄ± Obama'nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyduÄŸu 'Obamacare' adlÄ± saÄŸlÄ±k sigorta sistemini kaldÄ±rarak yerine Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ±'nÄ± (AHCA) koymayÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± yeniden ertelendi

ABD Temsilciler Meclisi’nde PerÅŸembe günü görüÅŸülmesi ve oylamaya sunulmasÄ± beklenen tasarÄ± dün de Cumhuriyetçi Partililer tarafÄ±ndan ertelenmiÅŸti. Cumhuriyetçi Partililerin, ‘Obamacare’ yerine ‘AHCA’yÄ± yürürlüÄŸe sokacak oylamada, oy çokluÄŸunu saÄŸlayamayacaklarÄ± endiÅŸesi nedeniyle ikinci kez erteleme yoluna gittikleri belirtildi.

 
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