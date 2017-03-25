Metroda korku dolu anlar peÅŸ peÅŸe silah sesleri duyuldu yaralÄ±lar var

Fransa'nÄ±n Lille kentinde bulunan metro istasyonunda ateÅŸ aÃ§an kiÅŸi 3 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden oldu

Porte d'Arras metro istasyonunda gerçekleÅŸen olayda, aralarÄ±nda 14 yaÅŸÄ±nda bir çocuÄŸun da olduÄŸu en az 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Görgü tanÄ±klarÄ±, 5 el silah sesi duyduklarÄ±nÄ± söyledi.

ÇETE ÜYELERÄ° OLABÄ°LÄ°R DEÄžERLENDÄ°RMESÄ°

Yerel basÄ±n, olayÄ±n çeteler arasÄ±nda bir silahlÄ± çatÄ±ÅŸma olabileceÄŸini belirtti. Olaya karÄ±ÅŸanlar arasÄ±nda, uyuÅŸturucu ticareti yapan çete üyeleri olabileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.SaldÄ±rgan, silahla atÄ±ÅŸ yaptÄ±ktan sonra olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan bölgeye çok sayÄ±da güvenlik gücü sevkedildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirilme nedeni ve saldÄ±ganÄ±n kimliÄŸi konusunda henüz resmi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.