Musul'un doÄŸusunda 500 kiÅŸinin cansÄ±z bedeni bulundu

Irak Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Musul'da 500 ceset bulundu

Irak Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, dün Musul'un doÄŸusunda, yaklaÅŸÄ±k 500 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

230 SÄ°VÄ°L BOMBARDIMANDA KATLEDÄ°LDÄ°

Musul'da önceki gün ABD savaÅŸ uçaklar tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir evin bodrum katÄ±nda saklanan 130 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SavaÅŸ uçaklarÄ± ayrÄ±ca aynÄ± mahallede iki evi daha hedef almÄ±ÅŸ ve burada da 100'e yakÄ±n kiÅŸi katledilmiÅŸti.