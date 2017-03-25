Ana Sayfa | DÃœNYA 25/03/2017 08:02

Musul'un doÄŸusunda 500 kiÅŸinin cansÄ±z bedeni bulundu

Musul'un doÄŸusu

Irak Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Musul'da 500 ceset bulundu

Irak Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, dün Musul'un doÄŸusunda, yaklaÅŸÄ±k 500 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

230 SÄ°VÄ°L BOMBARDIMANDA KATLEDÄ°LDÄ°

Musul'da önceki gün ABD savaÅŸ uçaklar tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir evin bodrum katÄ±nda saklanan 130 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SavaÅŸ uçaklarÄ± ayrÄ±ca aynÄ± mahallede iki evi daha hedef almÄ±ÅŸ ve burada da 100'e yakÄ±n kiÅŸi katledilmiÅŸti.

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fransa metro istasyonu

Metroda korku dolu anlar peÅŸ peÅŸe silah sesleri duyuldu yaralÄ±lar var

Fransa'nÄ±n Lille kentinde bulunan metro istasyonunda ateÅŸ aÃ§an kiÅŸi 3 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden oldu

ABD

ABD'de yapÄ±lacak o seÃ§im yeniden ertelendi

Donald Trum'Ä±n ABD eski BaÅŸkanÄ± Obama'nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyduÄŸu 'Obamacare' adlÄ± saÄŸlÄ±k sigorta sistemini kaldÄ±rarak yerine Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ±'nÄ± (AHCA) koymayÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± yeniden ertelendi

Yanis Varoufakis

Eski Yunan Bakan konuÅŸtu TÃ¼rkiye gittikÃ§e demokrasiden uzaklaÅŸÄ±yor

Avrupa Demokrasi Hareketi 2025 (DiEM25) kurucusu eski Yunanistan Maliye BakanÄ± Yanis Varoufakis TÃ¼rkiye ile Avrupa BirliÄŸi iliÅŸkilerine deÄŸindi