Ana Sayfa | DÃœNYA 25/03/2017 13:21

Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine hava saldÄ±rÄ±sÄ± 17 Ã¶lÃ¼ 50 yaralÄ± var

DoÄŸu Guta

Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda 17 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 50 kiÅŸi ise yaralandÄ±

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bölgesindeki Hamuriye beldesine düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 17’ye yükseldiÄŸi, 50 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Sivil savunma ekiplerinden alÄ±nan bilgiye göre, DoÄŸu Guta'daki Hamuriye beldesine rejim güçleri tarafÄ±ndan düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden sivillerin sayÄ±sÄ± 17'ye yükseldi. SaldÄ±rÄ±da, aralarÄ±nda sivil savunma mensuplarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu en az 50 kiÅŸi yaralandÄ±.Ölenler arasÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da olduÄŸu, yaralÄ±larÄ±n beldedeki sahra hastanelerinde tedavi edildiÄŸi belirtildi. BeÅŸÅŸar Esad'a baÄŸlÄ± birlikler, bir haftadan bu yana Cobar ve Kabun mahallesi ile DoÄŸu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere kara ve havadan yoÄŸun ÅŸekilde saldÄ±rÄ±yor.

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