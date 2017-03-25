Ä°tfaiye eri kÃ¶peÄŸe yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale ile herkese Ã¶rnek oldu

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen olayda bir itfaiye eri yanmak Ã¼zere olan kÃ¶peÄŸi suni teneffÃ¼sle hayata dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼

Andrew Klein adlÄ± itfaiyeci, nefes almadÄ±ÄŸÄ± için öldü sanÄ±lan köpeÄŸe, "Ben pozitif bir insanÄ±m. CanlandÄ±rmayÄ± deneyelim" diyerek önce burnundan suni teneffüs yaptÄ±. ArdÄ±ndan köpeÄŸe oksijen maskesi takÄ±ldÄ±.

Nalu adlÄ± 10 yaÅŸÄ±ndaki köpek 20 dakika sonra gözlerini açtÄ±. Bilinci yerine gelen köpek yürümeye baÅŸladÄ±.

KöpeÄŸin bir gün oksijen çadÄ±rÄ±nda tutulduktan sonra tamamen iyileÅŸtiÄŸi belirtiliyor.

Klein, Associated Press ajansÄ±na "KöpeÄŸi kapÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± koÅŸtum. Çünkü, özellikle küçük köpekler için zaman çok önemli" dedi.

Geçen yÄ±l da Romanya'nÄ±n Pitesti kentinde bir itfaiye görevlisi, yangÄ±nda karbonmonoksitten zehirlenen bir köpeÄŸi suni teneffüs ve kalp masajÄ±yla hayata döndürmüÅŸtü.