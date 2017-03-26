Rusya TÃ¼rkiye'ye gidecek vatandaÅŸlarÄ±nÄ± bu konuda uyardÄ±

Rusya, TÃ¼rkiye'ye gidecek vatandaÅŸlarÄ±nÄ± zafer ve bozkurt iÅŸaretleri yapmamalarÄ± konusunda uyardÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Konsolosluk Dairesi, internet sitesinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yurt dÄ±ÅŸÄ±na seyahate çÄ±kacak vatandaÅŸlar için gittikleri ülkelerde kaçÄ±nmalarÄ± gereken davranÄ±ÅŸlar konusunda tavsiyeler verdi. KÄ±lavuzda Türkiye'yle ilgili uyarÄ±lar yer aldÄ±. Türkiye hakkÄ±nda yapÄ±lan tavsiyelerde, turistlerden özellikle Mustafa Kemal Atatürk hakkÄ±nda saygÄ±sÄ±zlÄ±k olarak nitelendirilebilecek davranÄ±ÅŸlardan kaçÄ±nmalarÄ± istendi.

ZAFER Ä°ÅžARETÄ°NE KARÅžI UYARILDILAR

KÄ±lavuzda dikkat çeken bir baÅŸka tavsiye ise, iÅŸaret ve orta parmaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla yapÄ±lan zafer iÅŸareti hakkÄ±nda, Kürt siyasi hareketler tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Türk milliyetçilerinin tepkisini çekebileceÄŸi için bu iÅŸaretin yapÄ±lmamasÄ± önerildi. Rusya'da iÅŸaret ve serçe parmak kaldÄ±rÄ±larak yapÄ±lan iÅŸaret hakkÄ±nda da uyarÄ±da bulunuldu. Ülkücülerin bozkurt iÅŸareti olarak algÄ±lanabileceÄŸi gerekçesiyle, bundan kaçÄ±nÄ±lmasÄ± tavsiye edildi.