DAEÅž Nebi Åžit TÃ¼rbesi'ni havaya uÃ§urdu

Musul'da devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda daha Ã¶nce Nebi Yunus TÃ¼rbesi'ni havaya uÃ§uran DAEÅž'in Nebi Åžit TÃ¼rbesi'ni de patlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Musul'un batÄ±sÄ±na yönelik baÅŸlatÄ±lan operasyon 6'ncÄ± haftasÄ±na girdi ancak çatÄ±ÅŸmalar Cedide Mahallesi'nde yoÄŸun ÅŸekilde devam ediyor. Nebi Åžit Türbesi hakkÄ±nda Rûdaw'a konuÅŸan Irak Federal Polis Güçleri KomutanÄ± Albay Taha Abud, "Buraya Nebi Åžit bölgesi deniyor. Bir ticaret bölgesi olmakla beraber Musul'un merkezidir. Burada, bazÄ± önemli resmi kurumlar bulunuyor, Nebi Åžit'in türbesi de buradadÄ±r. Ancak korkak DEAÅž'lÄ±lar tÄ±pkÄ± Nebi Yunus Türbesi ve diÄŸer tarihi yerler gibi burayÄ± da yok etmiÅŸ" dedi.

NEBÄ° ÅžÄ°T TÜRBESÄ°'NÄ°N TARÄ°HÄ°

Nebi Åžit (a.s.) türbesi, 1647 yÄ±lÄ±nda Vezir NiÅŸancÄ± Mustafa PaÅŸa cami 1791`de Tabirci HacÄ± Ali, külliyenin diÄŸer yapÄ±larÄ± da 1815-1816 yÄ±llarÄ±nda Celili Ahmed PaÅŸa tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. NiÅŸancÄ± Mustafa PaÅŸa, rüyasÄ±nda Åžit Peygamber`i (a.s.) görmüÅŸ, gördüÄŸü rüyayÄ± Musullu tüccarlardan Tabirci HacÄ± Ali`ye yordurarak o mahalli kazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. KazÄ±lan yerden mezar çÄ±kÄ±nca, HacÄ± Ali`yi mütevelli tayin ederek bir türbe yaptÄ±rtmÄ±ÅŸ, zamanla türbenin etrafÄ±nda bir külliye geliÅŸmiÅŸtir.