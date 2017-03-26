Ana Sayfa | DÃœNYA 26/03/2017 16:15

FotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ± Londra'yÄ± kana bulayan terÃ¶ristin kÄ±zÄ± ÅŸok etti

londra saldÄ±rganÄ± kÄ±zÄ±

Londra terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen saldÄ±rganÄ±n 18 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± düzenleyen Halit Mesud'un 18 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetten verdiÄŸi genç kÄ±zÄ±n ismi, Teegan Harvey. Sonradan MüslümanlÄ±ÄŸÄ± seçen teröristin önceki adÄ±, Andrew Russell'dÄ±. Teegan Harvey'in batÄ±lÄ± yaÅŸam tarzÄ±na dikkat çeken gazeteler, genç kÄ±zÄ±n babasÄ±nÄ±n isteklerine karÅŸÄ± koyduÄŸunu aktarÄ±yor. Buna karÅŸÄ±n abla Andi'nin ise babasÄ±yla aynÄ± görüÅŸleri taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± yazÄ±ldÄ±. BasÄ±na yansÄ±yan bilgilere göre, Mesud kÄ±zlarÄ±nÄ±n annesi Jane Harvey ile 1991 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ± ve Harwey'in doÄŸa içindeki milyon dolarlÄ±k evine taÅŸÄ±ndÄ±.2002 yÄ±lÄ±nda iliÅŸki bitinceye kadar Harvey'in kimya firmasÄ±nda yönetici olarak taÅŸÄ±nan Mesud, söz konusu tarihte bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ± suçundan hapse girdi. (Kaynak: Milliyet)

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