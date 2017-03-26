En az 400 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 40 polis infaz edildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde milislerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda AÄŸustos'tan bu yana devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda en az 400 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylenirken, 40 polisin kafasÄ±nÄ±n kesildiÄŸi de aÃ§Ä±klandÄ±

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Devlet BaÅŸkanÄ± Joseph Kabila'nÄ±n görevinden ayrÄ±lmamasÄ±yla baÅŸlayan ÅŸiddet olaylarÄ±nda güvenlik görevlilerine yönelik en aÄŸÄ±r saldÄ±rÄ± yaÅŸandÄ±. Milislerin, Kesai eyaletinde pusuya düÅŸürdükleri 40 polis memurunun baÅŸÄ±nÄ± kestikleri açÄ±klandÄ±.Kasai Eyalet Meclisi BaÅŸkanÄ± François Kalamba, bir polis konvoyuna saldÄ±ran Kamwina Nsapu adlÄ± milis grubu üyelerinin yerel Çibula dilini konuÅŸan altÄ± memuru serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Kasai'deki çatÄ±ÅŸmalar, geçen AÄŸustos'ta güvenlik güçlerinin Kamwina Nsapu lideri Jean-Pierre Pandi'yi öldürmesinden sonra baÅŸladÄ±.

EN AZ 400 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e göre, o tarihten bu yana çatÄ±ÅŸmalarda en az 400 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, yaklaÅŸÄ±k 200 bin kiÅŸi de evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±.BM yetkilileri, ülkede 10 toplu mezar bulunduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±.