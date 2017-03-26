Ana Sayfa | DÃœNYA 26/03/2017 19:21

YÃ¼rÃ¼yen merdivenin yÃ¶nÃ¼ tersine dÃ¶ndÃ¼ onlarca kiÅŸi yaralandÄ±

yÃ¼rÃ¼yen merdiven

Hong Kong'da bir AVM'de 70 kiÅŸinin Ã¼zerinde olduÄŸu yÃ¼rÃ¼yen merdivenin yÃ¶nÃ¼nÃ¼n aniden deÄŸiÅŸmesi ve iki kat hÄ±zlanmasÄ±yla 18 kiÅŸi yaralandÄ±

Hong Kong'un en yoÄŸun alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinden birinde, yukarÄ± doÄŸru hareket eden 45 metre uzunluÄŸundaki yürüyen merdiven aniden aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru hareket etmeye baÅŸlayÄ±nca büyük bir facia yaÅŸandÄ±. Merdivenin üstünde bulunan yaklaÅŸÄ±k 70 kiÅŸin aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru birbirlerinin üstüne düÅŸtü.

KAMERALAR KAYIT ETTÄ°

Merdiven aniden ters hareket edince bazÄ± kiÅŸiler çÄ±ÄŸlÄ±klar atarak aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru düÅŸtü. BazÄ±larÄ± ise merdivenin korkuluklarÄ±na tutunarak sabit durmayÄ± baÅŸardÄ±. Görüntüler kameraya yansÄ±dÄ±. OlayÄ± yaÅŸayan bir kadÄ±n yetkililere merdivenin ters dönmeye baÅŸladÄ±ktan sonra, normalden iki kat hÄ±zla hareket ettiÄŸini söyledi. Bir görgü tanÄ±ÄŸÄ± ise olayda 14 kadÄ±n ve 3 adamÄ±nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± ve ilk müdahalelerinin alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde bulunan kurtarma görevlileri tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Merdivenin son yapÄ±lan denetlemeden geçtiÄŸini söyleyen alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi yetkilisi ise, merdivenin iki haftada bir rutin kontrollerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve merdiveni yapan ÅŸirketten olay ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatmalarÄ±nÄ± istediklerini söyledi.

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