Ä°ran'dan Ä°srail'deki 15 ABD'li ÅŸirkete yaptÄ±rÄ±m kararÄ±

Ä°ran, Ä°srail'deki ABD'li ÅŸirketlere terÃ¶rizme destek verdikleri iÃ§in ambargo uygulama kararÄ± aldÄ±

BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinde yer alan açÄ±klamada, ABD tarafÄ±ndan tek taraflÄ± olarak Ä°ran'la irtibatlÄ± ÅŸahÄ±s ve ÅŸirketlere uygulanan ambargonun uluslararasÄ± kurallar ve Ä°ran'la varÄ±lan KapsamlÄ± Ortak Eylem PlanÄ±'na (KOEP) aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtildi. AçÄ±klamada, "Ä°srail ve terörizme destek verdikleri" gerekçesiyle yaptÄ±rÄ±m uygulanacak ABD'li 15 ÅŸirketten bazÄ±larÄ± Bent Tal, United Technologies Products, ITT Corporation, Raytheon, Re/Max Real Estate, Magnum Research Inch., Oshkosh Corporation, Kahr Arms ve Elbit System ÅŸeklinde sÄ±ralandÄ±. Öte yandan Ä°ran Ä°slami Åžura Meclisi Ulusal Güvenlik ve DÄ±ÅŸ Politika Komisyonu BaÅŸkanÄ± Alaeddin Burucerdi, Meclis'in açÄ±lÄ±ÅŸ oturumunda, ABD ordusu ve CIA'nÄ±n terörist olduklarÄ±na dair iki tasarÄ±nÄ±n öncelikli olarak ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.