CanlÄ± yayÄ±n yaparken kaza geÃ§iren kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

Tataristan Cumhuriyeti'nin baÅŸkenti Kazan'da seyir halindeki aracÄ±nda canlÄ± yayÄ±n yaparken kaza geÃ§iren kadÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Rusya Federasyonu'na baÄŸlÄ± Tataristan Cumhuriyeti'nin baÅŸkenti Kazan'da Rus sosyal medya platformu VK'da görüntülü canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± esnada kaza yapan Sitora B. hayatÄ±nÄ± kaybetti. Görüntülerde müzik eÅŸliÄŸinde ÅŸarkÄ± söylediÄŸi görülen 22 yaÅŸÄ±ndaki Sitora'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± araç, bu esnada bir yolcu otobüsüyle çarpÄ±ÅŸtÄ±.Åžiddetli çarpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle, Sitora'nÄ±n bedeninin, yolcu koltuÄŸu tarafÄ±ndaki pencereden dÄ±ÅŸarÄ± fÄ±rladÄ±ÄŸÄ± görüldü. Genç kadÄ±n kaza yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, otobüsteki dört yolcu yaralandÄ±. YaralÄ±lardan birinin bebek olduÄŸu bildirildi.