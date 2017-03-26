Ana Sayfa | DÃœNYA 26/03/2017 21:59

ABD ordusu Rakka'ya ilerliyor Trump'Ä±n o sÃ¶zleri kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

donald trump

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG ile ABD ordusunun Rakka'ya ilerlemesine raÄŸmen kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin net olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG'nin ABD askerlerinin desteÄŸiyle Rakka yakÄ±nlarÄ±ndaki Tabka HavalimanÄ±'na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Terör örgütü YPG, ABD askerleri ile birlikte Rakka'ya ilerlemesine raÄŸmen Trump yönetiminin kararÄ±nÄ±n henüz belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n söylenmesi kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve DEAÅž'Ä±n 'baÅŸkent' kabul ettiÄŸi Rakka yakÄ±nlarÄ±ndaki Tabka HavalimanÄ±'nÄ±n kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Terör örgütü YPG'nin ABD'den aldÄ±ÄŸÄ± zÄ±rhlÄ± araçlar ve aÄŸÄ±r silahlarla kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± havalimanÄ± bölgesinde ÅŸiddetli çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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