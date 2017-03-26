SÄ±nÄ±rda gerginlik yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ± Bulgaristan'dan ilk sonuÃ§lar geldi

SÄ±nÄ±rdan TÃ¼rkiye'den gelen Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±n geÃ§memesi iÃ§in protesto yapan Bulgaristan'dan ilk seÃ§im sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Resmi sonuÃ§lar 3 gÃ¼n iÃ§inde belli olacak

BulgaristanlÄ±lar bugün yolsuzluk, sosyal adaletsizlik, Ä±rkçÄ± söylemler ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Türkiye'den gelmek isteyen çifte vatandaÅŸlarÄ±n engellenmesi tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gölgesinde seçime gitti. Yerel saatle 07.00'de baÅŸlayan oy verme iÅŸlemi 20.00'de sona erdi. 21'i baÄŸÄ±msÄ±z 13 siyasi parti ve 9 ittifakÄ±n 240 sandalye için yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seçime katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yüzde 50'yi aÅŸmasÄ± bekleniyor. Kesinlik ifade etmeyen ilk sandÄ±k çÄ±kÄ±ÅŸ anketleri, oy verme iÅŸlemi bittikten hemen sonra yayÄ±mlandÄ±. AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketi Gallup International'Ä±n verilerine göre, eski BaÅŸbakan Borisov'un liderliÄŸindeki GERB, oylarÄ±n yüzde 33'ünü aldÄ±. IlÄ±mlÄ± bir milliyetçilik sergileyen GERB, Avrupa BirliÄŸi ile de iliÅŸkilerini ön planda tutuyor. Borisov ayrÄ±ca komÅŸu Türkiye ile dengeli iliÅŸkilerin olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyor.

SOSYALÄ°STLER YÜZDE 28 ORANINDA OY ALDI

GERB'i yüzde 28'lik oy oranÄ± ile eski Komünist Partisinin devamÄ± olan Bulgaristan Sosyalist Partisi izliyor. Milliyetçilik çizgisinde siyaset yürüten parti, aynÄ± zamanda Rusya yanlÄ±sÄ± politikalarÄ±yla dikkati çekiyor. Sosyalistlerin baÅŸlÄ±ca ortaÄŸÄ± olarak Ä±rkçÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetçilerin oluÅŸturduÄŸu BirleÅŸik Vatanseverler Koalisyonu gösteriliyor.BirleÅŸik Vatanseverler Koalisyonu ise yaklaÅŸÄ±k yüzde 8 oranÄ±nda oy alarak ülkenin yönetiminde kilit rol oynamayÄ± hedefliyor. BaÅŸta Türkiye aleyhtarlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen koalisyon, ayrÄ±ca Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± söylemleriyle dikkati çekiyor.

HÖH, TÜRK OYLARI ÜZERÄ°NDEKÄ° TEKELÄ°NÄ° KAYBETTÄ°

SandÄ±k çÄ±kÄ±ÅŸ anketine göre, Bulgaristan'da üyelerinin çoÄŸunu Türklerin oluÅŸturduÄŸu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8 oranÄ±nda oy aldÄ±.Geçen parlamentoda üçüncü büyük siyasi güç olan HÖH'ün bu seçimde oy oranÄ±nÄ± düÅŸürdüÄŸü görülüyor. AralarÄ±nda Ä±rkçÄ± ATAKA Partisinin eski milletvekillerine listelerinde yer vermesi nedeniyle eleÅŸtirilen HÖH, Bulgaristan'daki birçok Türk ve MüslümanÄ±n tepkisini çekmiÅŸti.HÖH kaybettiÄŸi güçle, Bulgaristan'daki 27 yÄ±llÄ±k Türklerin oylarÄ± üzerindeki tekelini de kaybetmiÅŸ oldu.OligarÅŸi temsilcisi iÅŸ adamÄ± Veselin MareÅŸki'nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi Volya (Ä°rade) Partisi, yüzde 4 barajÄ±nÄ± geçen beÅŸinci siyasi güç oldu.Ä°laç ve akaryakÄ±t sektöründe faaliyet gösteren Volya Partisinin GERB ile örtüÅŸen çizgisi olduÄŸu biliniyor.SaÄŸ güçleri birleÅŸtiren Reformcu Blok (RB) ise yüzde 4 barajÄ±nÄ± zorlayan altÄ±ncÄ± parti olarak gösteriliyor. Bulgaristan'da Nisan 2016'da kurulan ve Türkler ile MüslümanlarÄ±n oylarÄ±na talip olan Sorumluluk, Özgürlük ve HoÅŸgörü için Demokratlar (DOST) Partisinin, Hürriyet ve Åžeref Halk Partisi (HÅžHB) ile kurduÄŸu DOST BirliÄŸi ise yüzde 2,8 oranÄ±nda oya sahip.DOST Partisi kurulduktan sonra ilk kez seçimlerde yarÄ±ÅŸtÄ±. Ancak parti seçim kampanyasÄ± süresince birçok engellemeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Merkez Seçim Komisyonunun, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullanÄ±mÄ±yla ilgili getirdiÄŸi ve kimseden yardÄ±m almadan Bulgarca olarak beyanname doldurulmasÄ± zorunluluÄŸuna DOST Partisi tepki göstermiÅŸti. DOST Partisi lideri Mestan, bu uygulamayla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n demokratik haklarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Bulgaristan anayasasÄ±na göre tüm vatandaÅŸlarÄ±n eÅŸit haklara sahip olduklarÄ±na dikkati çekmiÅŸti.