Sputnik ABD KÃ¼rdistan'Ä±n kurulmasÄ± iÃ§in Kurt gruplarla anlaÅŸtÄ±

Bir gazetenin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Suriye'de Ã¶zerk bir KÃ¼rdistan devleti kurulmasÄ± iÃ§in ABD'nin YPG ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi

Sputnik'in haberine göre Inside Syria Media Center adlÄ± haber portalinde yayÄ±mlanan yazÄ±da, ABD'nin Suriye topraklarÄ±nda özerk bir Kürdistan kurulmasÄ± konusunda Kürtlerle anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Söz konusu anlaÅŸmanÄ±n Rakka ve Tabka'nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan yürürlüÄŸe gireceÄŸi öne sürüldü. Ä°ddiaya göre, Suriye'nin yanÄ± sÄ±ra AmerikalÄ±lar, DEAÅž'Ä±n yenilgiye uÄŸratÄ±lmasÄ± ve Suriye'nin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye ve Irak topraklarÄ±nda kurulacak yeni büyük Kürdistan devletinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± da çizdi. YazÄ±da, Washington'un terör örgütü YPG'nin, DEAÅž'Ä± yenebilecek tek güç olarak gördüÄŸü de belirtildi.