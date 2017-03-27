United Airlines tayt giyen kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± uÃ§aÄŸa almadÄ±

ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k havayolu ÅŸirketinden biri olan United Airlines tayt giyen iki kÄ±z Ã§ocuÄŸunu uÃ§aÄŸa almadÄ±

Havayolu ÅŸirketi kÄ±zlarÄ±n kÄ±yafetinin, ellerindeki bilet sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n "uçuÅŸ kÄ±yafeti kurallarÄ±na" uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayarak kararÄ± savundu.Olay Pazar sabahÄ± Denver-Minneapolis uçuÅŸu öncesi yaÅŸandÄ±.

Shannon Watts adlÄ± Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸananlarÄ± paylaÅŸmasÄ±yla duyulan olayda, biri 10 yaÅŸÄ±nda olan 2 kÄ±z, United Airlines görevlilerince uçaÄŸa binmeden önce durduruldu.

Görevliler, ellerinde "United Pass" bileti bulunan kÄ±zlara giydikleri taytlarÄ±n bu sÄ±nÄ±ftaki uçuÅŸlar için uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, kÄ±zlardan taytlarÄ±nÄ±n üstüne elbise giymelerini istedi.

Watts, aynÄ± durumda olan bir baÅŸka kÄ±zÄ±n taytÄ±nÄ±n üstüne elbise giymesinin ardÄ±ndan uçaÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2 çocuÄŸun ise kapÄ±dan geri dönmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Watts, dizlerinin üstünde ÅŸort giymiÅŸ bir adamÄ±n ise aynÄ± bilet kategorisinde uçaÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Havayolu ÅŸirketi kararÄ± savundu

OlayÄ±n sosyal medyada yayÄ±lmasÄ±yla, United Airlines, uygulamanÄ±n cinsiyetçi olduÄŸunu savunanlarÄ±n eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuldu.

United Airlines ise kÄ±zlarÄ±n elindeki bilet sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kÄ±yafet kuralÄ± olduÄŸunu belirterek, uçuÅŸ görevlilerinin uygulamasÄ±nÄ± savundu.Havayolu ÅŸirketi, "United Pass" biletlerinin ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ya da onlarÄ±n "uygun bulunan yakÄ±nlarÄ±na" verildiÄŸini belirtti.

Kaynak: BBC Türkçe