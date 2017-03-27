Ä°sviÃ§re'de CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± hedef gÃ¶steren pankartla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Ä°sviÃ§re'de yapÄ±lan gÃ¶sterilerde aÃ§Ä±lan ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef alan pankart hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°sviçre'nin baÅŸkenti Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan Federal Parlamento binasÄ± önündeki Parlamento MeydanÄ±'nda düzenlenen mitingde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef gösteren pankart hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°sviçre resmi haber ajansÄ±na göre, Bern-Mitteland bölge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, siyah fon üzerine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, baÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± ve "ErdoÄŸan'Ä± öldürün" yazÄ±sÄ±, altÄ±nda da "Kendi silahlarÄ±yla" ifadesi yer alan pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma açtÄ±.

BaÅŸkent Bern'in güvenlik müdürü Reto Nause de soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Nause, soruÅŸturmanÄ±n mitingle ilgili izin koÅŸullarÄ±nÄ±n yerine getirilmemesi nedeniyle baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na raÄŸmen skandal pankartla ilgili ÅŸu ana kadar herhangi bir tutuklama iÅŸleminin gerçekleÅŸtirilmediÄŸi öÄŸrenildi.

Türkiye suçlularÄ±n hakettiÄŸi cezayÄ± almasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti

Öte yandan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "ÅŸiddet ve terörü açÄ±kça teÅŸvik içeren gösteriye izin verilmiÅŸ olmasÄ±nÄ± protesto" etmiÅŸti. AçÄ±klamada, söz konusu suç karÅŸÄ±sÄ±nda derhal adli tedbirler alÄ±nmasÄ± talep edilmiÅŸti.

AyrÄ±ca BakanlÄ±k, Ä°sviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'i çaÄŸÄ±rarak, terör örgütü yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletmiÅŸti.

Kaynaklar, Haffner'e suçlularÄ±n gecikmeksizin tespit edilerek adalet önüne çÄ±kartÄ±lmasÄ± ve hak ettikleri cezaya çarptÄ±rÄ±lmalarÄ±, ayrÄ±ca bundan böyle benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± yönündeki beklentinin bildirildiÄŸini kaydetmiÅŸti.