Ana Sayfa | DÃœNYA 27/03/2017 09:34

Ä°sviÃ§re'de CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± hedef gÃ¶steren pankartla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan

Ä°sviÃ§re'de yapÄ±lan gÃ¶sterilerde aÃ§Ä±lan ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef alan pankart hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°sviçre'nin baÅŸkenti Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan Federal Parlamento binasÄ± önündeki Parlamento MeydanÄ±'nda düzenlenen mitingde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef gösteren pankart hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°sviçre resmi haber ajansÄ±na göre, Bern-Mitteland bölge savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, siyah fon üzerine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, baÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± ve "ErdoÄŸan'Ä± öldürün" yazÄ±sÄ±, altÄ±nda da "Kendi silahlarÄ±yla" ifadesi yer alan pankarta iliÅŸkin soruÅŸturma açtÄ±.

BaÅŸkent Bern'in güvenlik müdürü Reto Nause de soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. Nause, soruÅŸturmanÄ±n mitingle ilgili izin koÅŸullarÄ±nÄ±n yerine getirilmemesi nedeniyle baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na raÄŸmen skandal pankartla ilgili ÅŸu ana kadar herhangi bir tutuklama iÅŸleminin gerçekleÅŸtirilmediÄŸi öÄŸrenildi.

Türkiye suçlularÄ±n hakettiÄŸi cezayÄ± almasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti

Öte yandan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "ÅŸiddet ve terörü açÄ±kça teÅŸvik içeren gösteriye izin verilmiÅŸ olmasÄ±nÄ± protesto" etmiÅŸti. AçÄ±klamada, söz konusu suç karÅŸÄ±sÄ±nda derhal adli tedbirler alÄ±nmasÄ± talep edilmiÅŸti.

AyrÄ±ca BakanlÄ±k, Ä°sviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'i çaÄŸÄ±rarak, terör örgütü yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletmiÅŸti.

Kaynaklar, Haffner'e suçlularÄ±n gecikmeksizin tespit edilerek adalet önüne çÄ±kartÄ±lmasÄ± ve hak ettikleri cezaya çarptÄ±rÄ±lmalarÄ±, ayrÄ±ca bundan böyle benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± yönündeki beklentinin bildirildiÄŸini kaydetmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

United Airlines

United Airlines tayt giyen kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± uÃ§aÄŸa almadÄ±

ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k havayolu ÅŸirketinden biri olan United Airlines tayt giyen iki kÄ±z Ã§ocuÄŸunu uÃ§aÄŸa almadÄ±

kÃ¼rdistan iÃ§in anlaÅŸtÄ±

Sputnik ABD KÃ¼rdistan'Ä±n kurulmasÄ± iÃ§in Kurt gruplarla anlaÅŸtÄ±

Bir gazetenin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Suriye'de Ã¶zerk bir KÃ¼rdistan devleti kurulmasÄ± iÃ§in ABD'nin YPG ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi

bulgaristan seÃ§im sonuÃ§larÄ±

SÄ±nÄ±rda gerginlik yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ± Bulgaristan'dan ilk sonuÃ§lar geldi

SÄ±nÄ±rdan TÃ¼rkiye'den gelen Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±n geÃ§memesi iÃ§in protesto yapan Bulgaristan'dan ilk seÃ§im sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Resmi sonuÃ§lar 3 gÃ¼n iÃ§inde belli olacak