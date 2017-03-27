Mars'ta okyanus mu vardÄ± gezegende krater keÅŸfedildi

Mars'ta bir zamanlar okyanus olduÄŸu ve tsunami sonucunda Ã§arpma krateri olduÄŸu keÅŸfedildi

Mars'ta tsunami sonucu oluÅŸan çarpma krateri keÅŸfedildi.BBC'de yer alan habere göre, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen 48. Ay ve Gezegen Bilim KonferansÄ±'nda keÅŸiflerini sunan gök bilimciler, kraterin, yaklaÅŸÄ±k 3 milyar yÄ±l önce Mars'Ä±n kuzeyinde var olduÄŸu düÅŸünülen okyanusa düÅŸen bir asteroitin yüksekliÄŸi 150 metreye varan dev dalgalarÄ± harekete geçirmesi sonucu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ olabileceÄŸine iÅŸaret etti.KÄ±zÄ±l Gezegen'in kuzeyindeki Lomonosov Krateri'nin de yüzeyde belirlenen tsunami birikintilerinin kaynaÄŸÄ± olduÄŸu saptandÄ±.Tsunaminin, KÄ±zÄ±l Gezegen'in güneyindeki daÄŸlÄ±k alanlarla kuzeyindeki ovalar arasÄ±nda sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

"Dev dalgalar krater oluÅŸumuna yol açtÄ±"

KeÅŸif, daha önce tsunami meydana geldiÄŸine dair kanÄ±tlar bulunan gezegende dev dalgalarÄ±n krater oluÅŸumuna yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez gözler önüne serdi.Paris-Sud Üniversitesinde görevli Dr. François Costard ve ABD merkezli Ay ve Gezegen Enstitüsünden Dr. Steve Clifford'Ä±n öncülük ettiÄŸi çalÄ±ÅŸmada, kuzeydeki ovalarda oluÅŸan ve güneyde olasÄ± bir kÄ±yÄ± ÅŸeridine akan çökelti daÄŸÄ±lÄ±mÄ± belirlendi ve haritalandÄ±rÄ±ldÄ±.

"Mars'ta 3 milyar yÄ±l önce tsunami olduÄŸuna dair kanÄ±tÄ±mÄ±z varsa kuzeydeki ovalarda bir zamanlar okyanus var olmalÄ±." ifadesini kullanan Clifford, o zamanlarda Mars yüzeyinde kayda deÄŸer miktarda su olduÄŸunu belirtti.AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ± "Journal of Geophysical Research" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.