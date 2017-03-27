Kan donduran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ cansÄ±z bedenleri kepÃ§eyle dereye attÄ±lar

Musul'da devam eden operasyonda, militanlarÄ±n Ã¶len sivillerin cansÄ±z bedenlerini toplayarak kepÃ§eyle dereye atÄ±p kahkaha atmalarÄ± kan dondurdu

Irak'Ä±n Musul kentini terör örgütü DEAÅž'tan kurtarmak için baÅŸlatÄ±lan operasyonda, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre,17 Ekim'den bugüne 4 binden fazla sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, 2 binden fazla sivil de çöken binalarÄ±n altÄ±nda kaldÄ±.Devam eden operasyonlard çekilen bir görüntü ise izleyenlerin kanÄ±nÄ± dondurdu. HayatÄ±nÄ± kaybeden yüzlerce sivilin cesetlerine yapÄ±lan iÅŸkence ortaya çÄ±ktÄ±.Musul'da çekilen görüntülerde, Ä°ran destekli HaÅŸdi Åžabi militanlarÄ±nÄ±n bayraÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir kepçenin kimyasal saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin cesetlerine yönelik ÅŸiddet görüldü. Bir derenin kenarÄ±nda tek tek sÄ±ralanan cesetlerin kepçenin bomu ile bir araya toplandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan görüntülerde, HaÅŸdi Åžabi milislerinin bu anlarda güldükleri de duyuluyor.