Ana Sayfa | DÃœNYA 27/03/2017 20:15

Ä°sviÃ§re'den skandal pankartla ilgili ilk aÃ§Ä±klama geldi

isviÃ§re dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±

Ä°sviÃ§re'de dÃ¼zenlenen PKK mitinginde ErdoÄŸan'Ä±n ÅŸakaÄŸÄ±na doÄŸrultulmuÅŸ silah pankartÄ±na karÅŸÄ± Ä°sviÃ§re DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nler sonra kÄ±namada bulundu

Ä°sviçre DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, baÅŸkent Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan Federal Parlamento binasÄ± önündeki Parlamento MeydanÄ±'nda düzenlenen "hayÄ±r" mitinginde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef gösteren pankart açÄ±lmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Jean-Marc Crevoisier, siyah fon üzerine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, baÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± ve "ErdoÄŸan'Ä± öldürün" yazÄ±sÄ±, altÄ±nda da "Kendi silahlarÄ±yla" ifadesi yer alan pankarta iliÅŸkin Bern Kantonu savcÄ±lÄ±k makamlarÄ±nÄ±n soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.Bern'de 25 Mart'ta düzenlenen terör mitinginin Ä°sviçre'deki ifade özgürlüÄŸünü ihlal edip etmediÄŸine iliÅŸkin Crevoisier, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu eylemi kÄ±nadÄ±. Mitinge tamam, ama bu eylem (pankart açÄ±lmasÄ±) iyi deÄŸildi. DolayÄ±sÄ±yla bu pankartÄ± kÄ±nÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±. Sözcü Crevoisier, soruÅŸturma sürecini takip ettiklerini belirterek, "Olay ÅŸu an adalete intikal etmiÅŸ durumda. SoruÅŸturma süreci tamamlanÄ±nca bize bilgi verilecek. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± bizi bilgilendirdikten sonra biz de Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilgilendireceÄŸiz." dedi.

 

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