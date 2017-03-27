Suriyelilerden sonra ÅŸimdi de YunanlÄ±lar TÃ¼rkiye'ye akÄ±n ediyor

Yunanistan'da saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yara almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kanser hastalarÄ±nÄ±n ilaÃ§larÄ±na kÄ±sÄ±tlama getirince Yunan vatandaÅŸlarÄ± Ã§areyi On Ä°ki Adalara deÄŸil, TÃ¼rkiye'ye gelerek bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

2010 yÄ±lÄ±ndan itibaren Yunanistan'Ä± etkisi alan ekonomik krizin sancÄ±larÄ± artÄ±k gündelik hayatÄ±n her alanÄ±nda kendini hissettiriyor.Ekonomik krizin yeni maÄŸdurlarÄ±ndan biri de kanser hastalarÄ±. Kriz Yunanistan'Ä±n genelinde kanser hastalarÄ±nÄ± çok zor durumda bÄ±rakÄ±yor. Selanik, Larissa ve Ege adalarÄ± gibi birçok bölgede kanser hastalarÄ± kemoterapi ve kanserle mücadele için gerekli ilaçlardan yoksun kalmÄ±ÅŸ durumda. Eksiklikler ve aksamalar artÄ±k kendisini Atina'nÄ±n büyük hastanelerinde de hissettirmekte.Hükümetin hastane bütçelerini daraltmasÄ± nedeniyle Yunanistan'Ä±n birçok büyük saÄŸlÄ±k kuruluÅŸu gerekli kanser ilaçlarÄ±nÄ± bulamÄ±yor.

FÄ°RMALAR KANSER Ä°LAÇLARINDA KISINTIYA GÄ°TTÄ°

Selanikli bir doktor ÅŸu bilgileri verdi: "Genellikle kanser vakalarÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ± iki ilaç ile ilgili. Normal ÅŸartlarda bu ilaçlarÄ±n fiyatÄ± oldukça makul. Ancak son yÄ±llarda Yunanistan'Ä±n genelinde bu ilaçlarÄ± bulamÄ±yoruz. Bunun nedeni getiren firmalarÄ±n son yÄ±llarda bu ilacÄ±n adedini azaltmasÄ±."Ekonomik kriz nedeniyle "Yunanistan hükümeti belki borcunu ödemeyebilir onun için ilaç adedini azaltalÄ±m" teziyle hareket eden ilaç firmalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hastane yönetimleri kanser hastalarÄ±ndan gerekli ilaçlarÄ± kendi bütçelerinden, eczanelerden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan tedarik etmesini talep ediyor. YunanistanlÄ± doktorlara göre saÄŸlÄ±k sektöründe yaÅŸanan büyük kriz kanser vakalarÄ± ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Hastanelerin birçok koÄŸuÅŸunda ve birçok alanda büyük eksiklik her yeni gün ile beraber yeni boyutlar kazanmakta. Bu ÅŸartlar altÄ±nda, Atina'daki hükümet ise kreditörlerin baskÄ±sÄ± nedeniyle saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nda yeni kesintilere gitmek için düÄŸmeye basmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

''TÜRKÄ°YE'YE GÄ°DÄ°YORLAR''

"Çipras kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ±n temel insan haklarÄ±nÄ± etkileyen alanlarda revize edileceÄŸini vaat etmiÅŸti" diyen Selanikli bir doktor ÅŸu noktanÄ±n altÄ±nÄ± çiziyor: "Çipras'Ä±n vaatlerinden caymasÄ± nedeniyle hastanelerimizdeki kriz yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Bugün Selanik'te ve kuzey Yunanistan'da birçok hasta ilaç tedariki ve temel saÄŸlÄ±k ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için her gün Bulgaristan'a, Makedonya'ya ve Türkiye'ye gidip geliyor. Son veriler Makedonya'daki diÅŸ hekimlerinin iÅŸ yükünde büyük bir patlama yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Oniki Adalar'daysa birçok vatandaÅŸ temel saÄŸlÄ±k hizmeti için Türkiye'yi tercih etmeye baÅŸlÄ±yor."