HÃ¼kÃ¼met aÃ§Ä±kladÄ± Yunanistan'dan TÃ¼rkiye'ye akÄ±n ediyorlar

Son 7 yÄ±ldan bu yana Yunanistan'Ä±n iÃ§inde bulunduÄŸu ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda kendini gÃ¶steriyor

2010 yÄ±lÄ±ndan itibaren Yunanistan’Ä± etkisi alan ekonomik krizin sancÄ±larÄ± artÄ±k gündelik hayatÄ±n her alanÄ±nda kendini hissettiriyor.

YENÄ° MAÄžDURLAR KANSER HASTALARI

Ekonomik krizin yeni maÄŸdurlarÄ±ndan biri de kanser hastalarÄ±. Kriz Yunanistan’Ä±n genelinde kanser hastalarÄ±nÄ± çok zor durumda bÄ±rakÄ±yor. Selanik, Larissa ve Ege adalarÄ± gibi birçok bölgede kanser hastalarÄ± kemoterapi ve kanserle mücadele için gerekli ilaçlardan yoksun kalmÄ±ÅŸ durumda. Eksiklikler ve aksamalar artÄ±k kendisini Atina’nÄ±n büyük hastanelerinde de hissettirmekte.

Hükümetin hastane bütçelerini daraltmasÄ± nedeniyle Yunanistan’Ä±n birçok büyük saÄŸlÄ±k kuruluÅŸu gerekli kanser ilaçlarÄ±nÄ± bulamÄ±yor.

FÄ°RMALAR KANSER Ä°LAÇLARINDA KISINTIYA GÄ°TTÄ°

Selanikli bir doktor ÅŸu bilgileri verdi: “Genellikle kanser vakalarÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ± iki ilaç ile ilgili. Normal ÅŸartlarda bu ilaçlarÄ±n fiyatÄ± oldukça makul. Ancak son yÄ±llarda Yunanistan’Ä±n genelinde bu ilaçlarÄ± bulamÄ±yoruz. Bunun nedeni getiren firmalarÄ±n son yÄ±llarda bu ilacÄ±n adedini azaltmasÄ±.”

Ekonomik kriz nedeniyle “Yunanistan hükümeti belki borcunu ödemeyebilir onun için ilaç adedini azaltalÄ±m” teziyle hareket eden ilaç firmalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hastane yönetimleri kanser hastalarÄ±ndan gerekli ilaçlarÄ± kendi bütçelerinden, eczanelerden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan tedarik etmesini talep ediyor.

YunanistanlÄ± doktorlara göre saÄŸlÄ±k sektöründe yaÅŸanan büyük kriz kanser vakalarÄ± ile sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Hastanelerin birçok koÄŸuÅŸunda ve birçok alanda büyük eksiklik her yeni gün ile beraber yeni boyutlar kazanmakta. Bu ÅŸartlar altÄ±nda, Atina’daki hükümet ise kreditörlerin baskÄ±sÄ± nedeniyle saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nda yeni kesintilere gitmek için düÄŸmeye basmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

ÇÄ°PRAS SÖZÜNÜ TUTMADI

YunanistanlÄ± doktorlar saÄŸlÄ±k alanÄ±ndaki olumsuzluklardan 2015 yÄ±lÄ±nda büyük taahhütlerle iktidara gelen Aleksis Çipras hükümetini sorumlu tutuyor. SaÄŸ eÄŸilimli doktorlarÄ±n ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Yunanistan solunun çeÅŸitli renklerini destekleyen saÄŸlÄ±k emekçileri de bugünlerde Çipras’Ä±n verdiÄŸi görüÅŸleri tutmadÄ±ÄŸÄ± görüÅŸünü benimsiyor.

''TÜRKÄ°YE'YE GÄ°DÄ°YORLAR''

“Çipras kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ±n temel insan haklarÄ±nÄ± etkileyen alanlarda revize edileceÄŸini vaat etmiÅŸti” diyen Selanikli bir doktor ÅŸu noktanÄ±n altÄ±nÄ± çiziyor: “Çipras’Ä±n vaatlerinden caymasÄ± nedeniyle hastanelerimizdeki kriz yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Bugün Selanik’te ve kuzey Yunanistan’da birçok hasta ilaç tedariki ve temel saÄŸlÄ±k ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için her gün Bulgaristan’a, Makedonya’ya ve Türkiye’ye gidip geliyor. Son veriler Makedonya’daki diÅŸ hekimlerinin iÅŸ yükünde büyük bir patlama yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Oniki Adalar’daysa birçok vatandaÅŸ temel saÄŸlÄ±k hizmeti için Türkiye’yi tercih etmeye baÅŸlÄ±yor.”