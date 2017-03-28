Ivanka Trump taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± mahalleyi rahatsÄ±z etti

Beyaz Saray'da kendisine yeni bir gÃ¶rev verilen ve Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trumpâ€™Ä±n Washingtonâ€™da tuttuÄŸu evi Ã§evredekilerin rahatsÄ±z olmasÄ±na sebep oldu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump (35), babasÄ±nÄ±n baÅŸkan olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ailesiyle birlikte Washington’Ä±n elit semtlerinden olan Kalorama’da 5.5 milyon dolarlÄ±k bir eve taÅŸÄ±ndÄ±. Trump ailesinin, evi Åžilili bir iÅŸ adamÄ±ndan kiraladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Bölgede, eski BaÅŸkan Obama, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson gibi isimler de ikamet ediyor. Amazon'un CEO’su Jeff Bezos’un da evi burada bulunuyor. Ancak Ivanka Trump ile birlikte mahallede güvenlik önlemleri artarken bölge halkÄ± rahat rahat sokaÄŸa çÄ±kamamaktan, gürültü ve çöpten ÅŸikayet ediyor.