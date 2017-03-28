Eyfel Kulesi terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± bÃ¶yle korunacak

Fransa'nÄ±n simgesi olan Eyfel Kulesini kurÅŸun geÃ§irmez camla koruma projesine belediyeden onay Ã§Ä±ktÄ±

Paris Belediye Konseyi, Fransa'nÄ±n simgesi haline gelen Eyfel Kulesi’nin kurÅŸun geçirmez camla korunmasÄ± projesine onay verdi.Belediye Meclisi Konseyinin toplantÄ±sÄ±nda, terör saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lacak düzenleme oy birliÄŸi ile kabul edildi.Belediye kararÄ±nda, "terör tehdidinin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde, kulenin güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±nÄ±n her zamankinden daha fazla önem arz ettiÄŸi" vurgulandÄ±.2018 yÄ±lÄ±nÄ±n son üç ayÄ± içinde tamamlanmasÄ± planlanan çalÄ±ÅŸma, 20 milyon avroya mal olacak.Belediye kararÄ± uyarÄ±nca, kulenin ön ve arka cephesine 2,5 metre yüksekliÄŸinde kurÅŸun geçirmez cam paneller yerleÅŸtirilecek, güvenlik kontrolü ile giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± saÄŸ ve sol cepheye ise metalden parmaklÄ±klar konacak.Yeni düzenleme ile kuleyi ziyaret edecek turistler alana güvenlik kontrolü ile girecek.

GiriÅŸlerde yapÄ±lacak güvenlik kontrolü ve tek giriÅŸ nedeniyle kule ziyaretinde uzun kuyruklarÄ±n oluÅŸmasÄ± bekleniyor. Kule çevresindeki trafik güzergahÄ± da deÄŸiÅŸtirilecek. Böylece araçlarÄ±n kuleden mümkün olduÄŸu kadar uzak tutulmasÄ± hedefleniyor.Eyfel Kulesi'ni her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 7 milyon turist ziyaret ediyor.Eyfel Kulesi Ä°ÅŸletme Åžirketi, 2016 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2016) sÄ±rasÄ±nda kulenin etrafÄ±na güvenlik amacÄ±yla metalden çitler yerleÅŸtirmiÅŸti. Bu uygulama, kulenin görüntüsünü dÄ±ÅŸarÄ±dan bozduÄŸu gerekçesiyle eleÅŸtirilmiÅŸti.