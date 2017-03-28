Ana Sayfa | DÃœNYA 28/03/2017 08:20

Afrika'daki uÃ§ak kazasÄ± 6 can aldÄ±

Mozambik ile Zimbabve sÄ±nÄ±rÄ±

GÃ¼ney Afrika Ã¼lkelerinden Mozambik ile Zimbabve sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Yerel basÄ±nda geçen haberlere göre, Mozambik liman ÅŸehri Beira'dan Zimbabve'nin baÅŸkenti Harare'ye uçuÅŸ yapan uçaÄŸÄ±n iki mürettebatÄ± ve dört yolcusu olduÄŸu belirtildi.Mozambik polis müdürü Gelindo Vumbuca, kazanÄ±n Mozambik sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n daÄŸlÄ±k bölgede gerçekleÅŸtiÄŸini belirterek, "UçaÄŸÄ±n yoÄŸun sis nedeni ile daÄŸa çarpmasÄ± sonucu düÅŸtüÄŸünü tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Kaza sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 6 kiÅŸinin cenazesinin helikopter ile Zimbabve Mutare Hastanesi morguna nakledildiÄŸi belirtildi.

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