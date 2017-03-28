Polis merkezindeki aracÄ± ateÅŸe verdiler Ã§ok sayÄ±da gÃ¶sterici yaralandÄ±

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te polis ÅŸiddetini protesto eden grup, polis merkezini basarak bir aracÄ± ateÅŸe verdi. Polisin sert mÃ¼dahalede bulunduÄŸu olaylarda Ã§ok sayÄ±da gÃ¶stericinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Paris'te iki gün önce polisin kavga ihbarÄ± üzerine çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± evde 56 yaÅŸÄ±ndaki Çinli göçmen Shaoyo Liu'nun öldürülmesinin ardÄ±ndan baÅŸlayan olaylar protesto gösterilerine dönüÅŸtü.

BaÅŸkentin 19. bölgesinde polis merkezi önünde toplanan yüzlerce AsyalÄ± göçmen, "Shaoyo Liu için adalet", "Polis ÅŸiddetine son", "Sebepsiz öldürüldü" sloganlarÄ± atarak olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Polis, protestoya katÄ±lanlara sert müdahalede bulundu. Göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve coplarla göstericileri uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan polisin müdahalesinde çok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Öfkeli kalabalÄ±k karakola girmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken bir grup gösterici de polis merkezi önünde bulunan bir polis aracÄ±nÄ± ateÅŸe verdi. BazÄ± görgü tanÄ±klarÄ± ise çok sayÄ±da aracÄ±n ateÅŸe verildiÄŸini ifade etti.

Paris'te iki gün önce bir ihbar sonrasÄ± 19. bölgedeki adrese giden üç polise Shaoyo Liu'nun makasla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öne sürülmüÅŸtü. Polis memurlarÄ±ndan birinin "nefsi müdafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduÄŸu belirtilmiÅŸti. Shaoyo'nun, olay yerine çaÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri beklenirken hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldÄ±rÄ±da bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay sÄ±rasÄ±nda mutfakta balÄ±k temizlediÄŸini ve zilin çalÄ±nmasÄ± üzerine kapÄ±ya elinde makasla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.