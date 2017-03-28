Ana Sayfa | DÃœNYA 28/03/2017 08:29

Polis merkezindeki aracÄ± ateÅŸe verdiler Ã§ok sayÄ±da gÃ¶sterici yaralandÄ±

pariste polis ÅŸiddeti

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te polis ÅŸiddetini protesto eden grup, polis merkezini basarak bir aracÄ± ateÅŸe verdi. Polisin sert mÃ¼dahalede bulunduÄŸu olaylarda Ã§ok sayÄ±da gÃ¶stericinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Paris'te iki gün önce polisin kavga ihbarÄ± üzerine çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± evde 56 yaÅŸÄ±ndaki Çinli göçmen Shaoyo Liu'nun öldürülmesinin ardÄ±ndan baÅŸlayan olaylar protesto gösterilerine dönüÅŸtü.

BaÅŸkentin 19. bölgesinde polis merkezi önünde toplanan yüzlerce AsyalÄ± göçmen, "Shaoyo Liu için adalet", "Polis ÅŸiddetine son", "Sebepsiz öldürüldü" sloganlarÄ± atarak olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Polis, protestoya katÄ±lanlara sert müdahalede bulundu. Göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve coplarla göstericileri uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan polisin müdahalesinde çok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Öfkeli kalabalÄ±k karakola girmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken bir grup gösterici de polis merkezi önünde bulunan bir polis aracÄ±nÄ± ateÅŸe verdi. BazÄ± görgü tanÄ±klarÄ± ise çok sayÄ±da aracÄ±n ateÅŸe verildiÄŸini ifade etti.

Paris'te iki gün önce bir ihbar sonrasÄ± 19. bölgedeki adrese giden üç polise Shaoyo Liu'nun makasla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öne sürülmüÅŸtü. Polis memurlarÄ±ndan birinin "nefsi müdafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduÄŸu belirtilmiÅŸti. Shaoyo'nun, olay yerine çaÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri beklenirken hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldÄ±rÄ±da bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay sÄ±rasÄ±nda mutfakta balÄ±k temizlediÄŸini ve zilin çalÄ±nmasÄ± üzerine kapÄ±ya elinde makasla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

yellen

KÃ¼resel piyasada gÃ¶zler Fed aÃ§Ä±klamasÄ±na Ã§evrildi

KÃ¼resel piyasada gÃ¶zler ABD Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Janet Yellen ve Fed Ã¼yelerinin mesajlarÄ±nÄ± bekliyor

Rex Tillerson

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ziyaretinde o konular konuÅŸulacak

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillersonâ€™Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyarette gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek konu baÅŸlÄ±klarÄ± belirlendi

Popkov

Bu adamÄ±n suÃ§unu Ã¶ÄŸrenince kanÄ±nÄ±z donacak

2015 yÄ±lÄ±nda kadÄ±nlarÄ± farklÄ± iÅŸkencelerle Ã¶ldÃ¼rÃ¼p tecavÃ¼z eden eski polis memuru Popkov le ilgili yeni bilgiler ortaya Ã§Ä±ktÄ±