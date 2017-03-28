Ä°ngiliz fizikÃ§i Stephen Hawking sesini deÄŸiÅŸtirecek

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fizikÃ§i Stephen Hawking mekanik sesini deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in adÄ±m atmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Hawking’in bu çaÄŸrÄ±sÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalmayan bir baÅŸka isim ise Ä°ngiliz fizikçinin hayatÄ±nÄ± konu alan 2014 yapÄ±mÄ± The Theory of Everything isimli filmde Hawking’i canlandÄ±ran Even Eddie Redmayne oldu.NTV’nin haberine göre, bu çaÄŸrÄ± ve ünlü isimlerden gelen talep, Ä°ngiliz hayÄ±r organizasyonu Comic Relief’in projesinin ürünü.1985 yÄ±lÄ±nda kurulan Comic Relief’in en dikkat çekici faaliyetlerinden birisi olan Red Nose Day’e (KÄ±rmÄ±zÄ± Burun Günü) dikkat çekmek için kollarÄ± sÄ±vayan STK, çareyi gündem yaratan bu videoyu yayÄ±nladÄ±. Yani Hawking’in sesine pek çok kiÅŸi talip olsa da ünlü fizikçinin kendisiyle özdeÅŸleÅŸen mekanik sesini duymaya devam edeceÄŸiz.

ALS MNH hastasÄ± olan Hawking, vücudunda neredeyse hiç bir yeri hareket ettiremiyor. Hawking’in hareket ettirebildiÄŸi tek kasÄ± ise saÄŸ yanaÄŸÄ±ndaki bulunan ufak bir kas.Hawking, bu kas hareketi ile bilgisayar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yazÄ± yazarak konuÅŸabiliyor.