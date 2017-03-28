Bu adamÄ±n suÃ§unu Ã¶ÄŸrenince kanÄ±nÄ±z donacak

2015 yÄ±lÄ±nda kadÄ±nlarÄ± farklÄ± iÅŸkencelerle Ã¶ldÃ¼rÃ¼p tecavÃ¼z eden eski polis memuru Popkov le ilgili yeni bilgiler ortaya Ã§Ä±ktÄ±
24 kadÄ±nÄ± öldürerek tecavüz ettiÄŸi suçlamasÄ±yla 2015 yÄ±lÄ±nda müebbet hapse çarptÄ±rÄ±lan eski polis memuru Popkov’un, psikolog eÅŸliÄŸindeki sorgulamalar sonrasÄ±, 60 kadÄ±nÄ± daha aynÄ± ÅŸekilde öldürdüÄŸünü itiraf ettiÄŸi bildirildi.Seri katilin, 20 sene içinde yaÅŸlarÄ± 16-40 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 84 kadÄ±nÄ± öldürdüÄŸü belirlendi. 15-20 yÄ±l önce öldürülen kadÄ±nlarÄ±n gömüldüÄŸü yerlerin ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.
Angarsk ÅŸehrinde iÅŸlediÄŸi cinayetlerle Rusya'yÄ± ÅŸoke eden Popkov'a, "kurt adam" lakabÄ± takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Seri katilin, kurbanlarÄ±ndan birinin kafasÄ±nÄ± kesip kalbini söktüÄŸü belirlenmiÅŸti.