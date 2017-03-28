Ana Sayfa | DÃœNYA 28/03/2017 10:14

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ziyaretinde o konular konuÅŸulacak

Rex Tillerson

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillersonâ€™Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyarette gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek konu baÅŸlÄ±klarÄ± belirlendi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson’Ä±n 30 Mart’ta Türkiye’ye yapacaÄŸÄ± ziyarette Rakka’yÄ± kuÅŸatma sürecinin gündeme geleceÄŸi öÄŸrenildi. ABD'li yetkililer, "Türkiye’yle sadece kuÅŸatma sürecini konuÅŸmayacaÄŸÄ±z. AynÄ± zamanda, DEAÅž’Ä±n toplumu temsil eden bir yapÄ±lanmayla kontrol ettiÄŸi Rakka’nÄ±n operasyon sonrasÄ±nda nasÄ±l bir hal alacaÄŸÄ±nÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Tillerson’Ä±n Türkiye ziyaretinde hükümet yetkilileri ve ABD BüyükelçiliÄŸi çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla görüÅŸeceÄŸini aktaran yetkililer, “ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford’Ä±n son birkaç hafta içerisinde yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeleri devam ettireceÄŸiz. Özellikle DEAÅž sonrasÄ± Rakka’da istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusu gündeme gelecek. Suriye’de bugüne kadar yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her herÅŸey Türkiye’yle yakÄ±ndan müzakere edilmiÅŸtir, ve bu devam edecek." ifadelerini kullandÄ±.

"Türk yetkililer Gülen konusunu gündeme getirebilir"

Yetkililer, FETÖ elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen’in iadesine iliÅŸkin, "BildiÄŸiniz gibi süreci ÅŸu anda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± takip ediyor. Türklerin konuyu gündeme getirmesi mümkün ve bakan gündeme getirmeleri durumunda cevap vermeye hazÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Tillerson'Ä±n Türkiye ziyaretinde Türkiye’de terör saldÄ±rÄ±larÄ± sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybedenler için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyeceÄŸini belirten yetkililer, "Tillerson ilk önce son yÄ±llarda terör saldÄ±rÄ±larÄ± sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybedenler için Türk halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyecek. Türkiye'nin teröre verdiÄŸi kurban sayÄ±sÄ± bütün Avrupa’nÄ±n teröre verdiÄŸi kurban sayÄ±sÄ±ndan fazla." dedi.

Suriyeli Demokratik Güçler'e (SDG) iliÅŸkin bir soruya yetkililer, "Türkiye’nin SDG konusundaki hassasiyetlerine dikkat ediyoruz. Bu konu görüÅŸmelerimizde gündeme getirilmeye devam edilecektir." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

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