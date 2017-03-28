KÃ¼resel piyasada gÃ¶zler Fed aÃ§Ä±klamasÄ±na Ã§evrildi

KÃ¼resel piyasada gÃ¶zler ABD Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Janet Yellen ve Fed Ã¼yelerinin mesajlarÄ±nÄ± bekliyor

HaftanÄ±n ilk iÅŸlem gününde küresel piyasalarda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ± (AHCA)" tasarÄ±sÄ±nÄ± geri çekmesinin etkisi görülürken, analistler, bunu "baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k" olarak deÄŸerlendirdi.

New York borsasÄ± karÄ±ÅŸÄ±k bir seyir izlerken, Dow Jones Sanayi Endeksi 45,74 puan (yüzde 0,22) düÅŸüÅŸle 20.550,98 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,39 puan (yüzde 0,10) azalÄ±ÅŸla 2.341,59 puandan kapandÄ±.

Bugün Fed BaÅŸkanÄ± Yellen'in akÅŸam saatlerinde yapacaÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kansas City Fed BaÅŸkanÄ± Esther George, Dallas Fed BaÅŸkanÄ± Kaplan ve Fed Guvernörü Jerome Powell'Ä±n gün içindeki açÄ±klamalarÄ±nÄ±n da piyasalarÄ±n yönü üzerinde etkili olacaÄŸÄ± bekleniyor.

Avrupa tarafÄ±nda ise dün Almanya'da açÄ±klanan, reel sektöre yönelik Ifo endeksi 2011 yÄ±lÄ± sonrasÄ±nda en güçlü seviyesine ulaÅŸtÄ±.

Yurt içinde, haftaya negatif baÅŸlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarÄ±ndaki düÅŸüÅŸlerin etkisiyle gün boyu satÄ±ÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir seyir izlerken, gün içinde analistlerin destek olarak nitelendirdiÄŸi 89.500 seviyesine kadar indi.

Analistler, yurt içinde bugün veri akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n zayÄ±f olduÄŸunu, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise Fed BaÅŸkanÄ± ve üyelerinin konuÅŸmalarÄ±nÄ±n takip edileceÄŸini belirterek, BIST 100 endeksinde 89.500 ve 88.500 seviyelerinin destek, olasÄ± yükseliÅŸlerde 91.000 seviyesinin direnç konumunda olduÄŸunu kaydetti.