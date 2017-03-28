Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan sonra bir ilk Ä°ran'dan flaÅŸ Rusya kararÄ±

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif'in verdiÄŸi bir rÃ¶portaja gÃ¶re, Rusya'nÄ±n terÃ¶ristleri yok etmek iÃ§in Ä°ran'Ä±n askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ kullanabileceÄŸini belirtti

Moskova'da bulunan Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif, Reuters'a verdiÄŸi röportajda "Rusya'nÄ±n (Ä°ran'da) askeri bir üssü yok, iyi bir iÅŸbirliÄŸimiz var. Terörle mücadele etmek için RuslarÄ±n Ä°ran'Ä±n tesislerini kullanmasÄ± gerekirse her bir talebi birbirinden ayrÄ± olarak deÄŸerlendirip bir karar vereceÄŸiz" dedi. Rusya, Suriye'deki terörist gruplara hava operasyonlarÄ± düzenlemek için geçen yaz Ä°ran'Ä±n Hamedan üssünü kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Böylece, Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana ilk kez yabancÄ± bir ülke bir Ä°ran üssünü kullanmÄ±ÅŸ oldu. Zarif, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le görüÅŸmek üzere Moskova'ya giden Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin heyetindeki bakanlardan biri.