Macaristan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar o karar aÃ§Ä±klanana kadar kamptan Ã§Ä±kamayacak

Macaristan'da iltica baÅŸvurusunda bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yetkililerin sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klayana kadar kamptan serbestÃ§e dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±p gezmesi yasaklandÄ±

Macaristan'da alÄ±nan kararla yasal ya da yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Macaristan'a girerek iltica baÅŸvurusunda bulunan mülteciler, baÅŸvurularÄ±nÄ±n Macar yetkililer tarafÄ±ndan cevaplanana kadar kaldÄ±klarÄ± kamptan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamayacaklar.

KAMPTAN ÇIKAMAYACAKLAR

Macar Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Macaristan genelinde 320 mültecinin sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± talebinde bulunduÄŸunu, bu mültecilerin ÅŸimdiye dek kaldÄ±klarÄ± kamplardan serbestçe dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karak yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, ancak çÄ±karÄ±lan yeni kanunla birlikte mültecilerin sÄ±ÄŸÄ±nma talepleri cevaplanana kadar kamptan çÄ±kamayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Macaristan geçtiÄŸimiz yÄ±llarda SÄ±rbistan ile 175 kilometre olan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± jiletli tel örgüyle örmüÅŸ, mültecilerin gelmesini engellemiÅŸti.