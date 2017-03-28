Ana Sayfa | DÃœNYA 28/03/2017 19:22

ABD fotoÄŸrafÄ±nÄ± ilk kez paylaÅŸtÄ± DEAÅž uÃ§aklarÄ± inmesin diye kum dÃ¶ktÃ¼ler

abd deaÅŸ

Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar sÃ¼rdÃ¼ren ABD, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden temizlediÄŸi havalimanÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± da ilk kez paylaÅŸtÄ±

Suriye'de Rakka operasyonu Koalisyon güçlerinin hava desteÄŸi ve Amerika ordusunun hava indirme ile bölgeye indirdiÄŸi Deniz piyadelerinin öncülüÄŸünde DSG tarafÄ±ndan yürütülürken, önceki gece ele geçirilen ve DEAÅž'tan temizlenen Tabka havaalanÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± ilk kez yayÄ±nlandÄ±. Tahrip edilmiÅŸ bazÄ± savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanda, DEAÅž'Ä±n uçaklarÄ±n piste inmemesi için hava alanÄ± pistlerine kum döktüÄŸü ve bazÄ± pistlere de araç koyduÄŸu görüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

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Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan sonra bir ilk Ä°ran'dan flaÅŸ Rusya kararÄ±

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif'in verdiÄŸi bir rÃ¶portaja gÃ¶re, Rusya'nÄ±n terÃ¶ristleri yok etmek iÃ§in Ä°ran'Ä±n askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ kullanabileceÄŸini belirtti

Leah Hardcastle

30 kez ameliyat oldu sol kolu hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yor

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