ABD fotoÄŸrafÄ±nÄ± ilk kez paylaÅŸtÄ± DEAÅž uÃ§aklarÄ± inmesin diye kum dÃ¶ktÃ¼ler

Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar sÃ¼rdÃ¼ren ABD, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden temizlediÄŸi havalimanÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± da ilk kez paylaÅŸtÄ±

Suriye'de Rakka operasyonu Koalisyon güçlerinin hava desteÄŸi ve Amerika ordusunun hava indirme ile bölgeye indirdiÄŸi Deniz piyadelerinin öncülüÄŸünde DSG tarafÄ±ndan yürütülürken, önceki gece ele geçirilen ve DEAÅž'tan temizlenen Tabka havaalanÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± ilk kez yayÄ±nlandÄ±. Tahrip edilmiÅŸ bazÄ± savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanda, DEAÅž'Ä±n uçaklarÄ±n piste inmemesi için hava alanÄ± pistlerine kum döktüÄŸü ve bazÄ± pistlere de araç koyduÄŸu görüldü.