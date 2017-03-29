Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Reza Zarrab davasÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla, Reza Zarrab'Ä±n ABD'de yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Son Dakika geliÅŸmesi olarak ajanslara düÅŸen haberlere göre New York'taki John F. Kennedy havaalanÄ±nda FBI ajanlarÄ± tarafÄ±ndan Halkbank Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Atilla'nÄ±n, ABD'nin Ä°ran'a ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n delinmesinde Reza Zarrab'la birlikte hareket etmekle suçlandÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.Trump, Zarrab iddianamesini hazÄ±rlayan SavcÄ± Bharara'yÄ± görevden aldÄ±. Olay, Zarrab'Ä±n savunma ekibine son olarak eski New York belediye baÅŸkanÄ± Rudolph Giuliani ve eski baÅŸsavcÄ± Michael Mukasey'i eklemesinden bir gün sonra yaÅŸandÄ±.Manhattan SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yeni avukatlarÄ±nÄ±n çÄ±kar çatÄ±ÅŸmasÄ±na neden olabileceÄŸini savunarak, avukatlarÄ±n davadan azlini istemiÅŸti.ABD'de Reza Zarrab hakkÄ±nda devam soruÅŸturmada Zarrab, 2010 ve 2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ABD'nin Ä°ran'a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delmekle suçlanÄ±yor. Atilla'nÄ±n gün içinde New York'ta mahkemeye çÄ±kacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Bloomberg'e konuÅŸan Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekçi, olayÄ± "yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z" olarak deÄŸerlendirdi ve "EÄŸer böyle bir durum varsa, en azÄ±ndan bunu önceden Türkiye ile paylaÅŸabilirlerdi" dedi. Zeybekçi, 'Atilla'nÄ±n tanÄ±klÄ±k için çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini' söyledi.