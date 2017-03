Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Reza Zarrab davasÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Reza Zarrab'ın ABD'de yargılandığı dava kapsamında gözaltına alındı.

Son Dakika gelişmesi olarak ajanslara düşen haberlere göre New York'taki John F. Kennedy havaalanında FBI ajanları tarafından Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın gözaltına alındığını belirtti.Atilla'nın, ABD'nin İran'a ekonomik yaptırımlarının delinmesinde Reza Zarrab'la birlikte hareket etmekle suçlandığı bildiriliyor.Trump, Zarrab iddianamesini hazırlayan Savcı Bharara'yı görevden aldı. Olay, Zarrab'ın savunma ekibine son olarak eski New York belediye başkanı Rudolph Giuliani ve eski başsavcı Michael Mukasey'i eklemesinden bir gün sonra yaşandı.Manhattan Savcılığı yeni avukatlarının çıkar çatışmasına neden olabileceğini savunarak, avukatların davadan azlini istemişti.ABD'de Reza Zarrab hakkında devam soruşturmada Zarrab, 2010 ve 2015 yılları arasında ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanıyor. Atilla'nın gün içinde New York'ta mahkemeye çıkacağı açıklandı.

Bloomberg'e konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, olayı "yakışıksız" olarak değerlendirdi ve "Eğer böyle bir durum varsa, en azından bunu önceden Türkiye ile paylaşabilirlerdi" dedi. Zeybekçi, 'Atilla'nın tanıklık için çağrılmış olabileceğini' söyledi.