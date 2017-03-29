Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼reci Brexit resmen baÅŸlÄ±yor

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Avrupa BirliÄŸinden ayrÄ±lma sÃ¼reci olan Brexit'i bugÃ¼n resmen baÅŸlatÄ±yor

May, AB'nin Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n birlikten ayrÄ±lmayÄ± düzenleyen 50. maddesi çerçevesinde Brüksel'e resmi ihbarda bulununca müzakere süreci baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak.May'in dün gece imzaladÄ±ÄŸÄ± ihbar mektubunu bugün öÄŸle saatlerinde AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'a elden ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

Ä°skoçya Özerk Yönetimi'nin parlamentodaki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu oylamasÄ± öncesinde Glasgow'a giden May, Brexit'in ülkesine birlik getireceÄŸini söyledi.May "Britanya Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ± BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n dünyaya mesafe aldÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor" dedi.May BirleÅŸik KrallÄ±k ülkelerinin bu süreçte gücü ve istikrarÄ±nÄ±n çok önemli olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.May, Ä°skoçya Özerk Yönetimi BaÅŸbakanÄ± Nicola Sturgeon ile görüÅŸmesinde Ä°ngiltere ile AB arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin 18 ile 24 ay arasÄ±nda netleÅŸeceÄŸini belirtti.Sturgeon, Ä°skoçya parlamentosunda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna yönelik görüÅŸmeleri geçen hafta baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

'Ä°ngiltere'nin boÅŸanma faturasÄ±'

Ä°ngiltere hükümeti, ülke içindeki siyasi tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB'den "boÅŸanma faturasÄ±nÄ±n" meblaÄŸÄ± konusunda da eleÅŸtirilerin hedefinde.Brüksel Brexit'in Ä°ngiltere'ye maliyetinin yaklaÅŸÄ±k 60 milyar Euro olacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Brexit müzakereleri baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bu rakam üzerinden sÄ±kÄ± pazarlÄ±klar yaÅŸanmasÄ± bekleniyor.BBC'ye konuÅŸan Brexit BakanÄ± David Davis, 60 milyar Euro tutarÄ±ndaki meblaÄŸ ile ilgili Brüksel'den herhangi bir açÄ±klama almadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Ä°ngiltere'nin uluslararasÄ± yükümlülüklerine uyacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Davis, haklarÄ±na saygÄ± gösterilmesini beklediklerini de belirtti.Davis, "Bu miktarda bir paranÄ±n el deÄŸiÅŸtirdiÄŸini göreceÄŸimizi sanmÄ±yorum" dedi.

BirleÅŸik KrallÄ±k, AB bütçesi katkÄ±larÄ±nÄ±n yüzde 12'sini kullanÄ±yor. Avrupa Komisyonu ise BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n payÄ±nÄ±n ülke ekonomisinin büyüklüÄŸüyle ölçülmesi gerektiÄŸini savunuyor ve bu oranÄ± yüzde 15 olarak belirliyor.Avrupa Komisyonu boÅŸanma anlaÅŸmasÄ±nÄ±n maliyetini nasÄ±l hesapladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamadÄ± ancak 60 milyar Euro'luk fatura pek çok kiÅŸi için gerçekçi görünüyor.

Ä°ngiltere'ye Brüksel'in çÄ±karabileceÄŸi faturalar arasÄ±nda daha yoksul AB ülkelerindeki altyapÄ± projeleri için ayrÄ±lmÄ±ÅŸ fonlar da var.Komisyon Ä°ngiltere'nin bu yatÄ±rÄ±mlarÄ± için taahhütte bulunduÄŸunu ve birliÄŸi terk etse bile bu projeleri finanse etmekle yükümlü olduÄŸunu savunuyor.Komisyon Ä°ngiltere'nin Brexit süreci için mevcut 63.8 milyar Euro'luk maliyeti olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.Ä°ngiltere'nin yükümlülüklerinin yanÄ± sÄ±ra AB'nin 2015 sonu itibariyle 153.7 milyar dolarlÄ±k varlÄ±klarÄ±ndan faydalanmasÄ± da söz konusu.Bunlar arasÄ±nda AB binalarÄ±, uydularÄ± ve bir ÅŸarap mahzeni de var.Brexit destekçileri Ä°ngiltere'nin AB'den çÄ±ktÄ±ktan sonra hiçbir mali yükümlülüÄŸü kalmayacaÄŸÄ±nÄ± ve hiçbir ödeme yapmamasÄ± gerektiÄŸini savunuyor. Hatta Ä°ngiltere'nin Avrupa YatÄ±rÄ±m BankasÄ±'na verdiÄŸi 9 milyar Euro'nun iade edilmesini isteyenler de var.

Åžimdilik 60 milyar Euro gerçekçi bir rakam olmayabilir ancak AB, Ä°ngiltere'nin tek kuruÅŸ ödemeden birlikten ayrÄ±lmasÄ±na razÄ± olmayacak.BirleÅŸik KrallÄ±k, geçen yÄ±l 23 Haziran'da yapÄ±lan referandumda yüzde 52 oyla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.