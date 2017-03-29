Ana Sayfa | DÃœNYA 29/03/2017 08:34

Rusya 7,0 ÅŸiddetinde depremle sarsÄ±ldÄ±

deprem haberleri

Rusya'nÄ±n doÄŸu bÃ¶lgesi olan Ust-Kamchatsk'ta 7,0 ÅŸiddetinde deprem oldu

Rusya'nÄ±n doÄŸusunda Ust-Kamchatsk bölgesinde 7.0 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Deprem sonucunda can ve mal kaybÄ±na dair bilgiler henüz bilinmiyor.

 
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Peru HavayollarÄ±'na ait Boeing 737-300 tipi bir uÃ§ak acil iniÅŸ yapmak Ã¼zereyken pistten Ã§Ä±ktÄ±

mÄ±sÄ±r cumhurbaÅŸkanÄ± sisi

MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi Beyaz Saray'a gidiyor

MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump 3 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek

paris polis ÅŸiddeti

Ã‡inli gÃ¶Ã§menin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Fransa'yÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Paris'te 56 yaÅŸÄ±ndaki gÃ¶Ã§men Shaoyo Liu'nun polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼lkede bÃ¼yÃ¼k bir yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi polisi protesto etti