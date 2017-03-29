Rusya 7,0 ÅŸiddetinde depremle sarsÄ±ldÄ±

Rusya'nÄ±n doÄŸu bÃ¶lgesi olan Ust-Kamchatsk'ta 7,0 ÅŸiddetinde deprem oldu
Rusya'nÄ±n doÄŸusunda Ust-Kamchatsk bölgesinde 7.0 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Deprem sonucunda can ve mal kaybÄ±na dair bilgiler henüz bilinmiyor.
Rusya'nÄ±n doÄŸusunda Ust-Kamchatsk bölgesinde 7.0 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Deprem sonucunda can ve mal kaybÄ±na dair bilgiler henüz bilinmiyor.
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