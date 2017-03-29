Ã‡inli gÃ¶Ã§menin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Fransa'yÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Paris'te 56 yaÅŸÄ±ndaki gÃ¶Ã§men Shaoyo Liu'nun polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼lkede bÃ¼yÃ¼k bir yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi polisi protesto etti

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te 56 yaÅŸÄ±ndaki Çinli göçmen Shaoyo Liu'nun polis tarafÄ±ndan öldürülmesine yönelik protestolar sürüyor.ÇoÄŸu Çinli yüzlerce Asya kökenli göçmen, baÅŸkentin kuzeydoÄŸusundaki polis merkezi önünde gece yarÄ±sÄ± yine protesto gösterisi düzenledi.

"Gerçek ortaya çÄ±kartÄ±lsÄ±n"

"Katil polis", "Gerçek ortaya çÄ±kartÄ±lsÄ±n" diye slogan atan göstericiler, öldürülen göçmenin anÄ±sÄ±na karakolun önüne mumlar yakÄ±p çiçekler bÄ±raktÄ±.Polis, taÅŸkÄ±nlÄ±k yapanlarÄ± daÄŸÄ±tmak için göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±.

Paris'te iki gün önce bir ihbar sonrasÄ± 19. bölgedeki adrese giden üç polise Liu'nun makasla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öne sürülmüÅŸtü. Polis memurlarÄ±ndan birinin "nefsi müdafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduÄŸu belirtilmiÅŸti.Shaoyo'nun, olay yerine çaÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri beklenirken hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldÄ±rÄ±da bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay sÄ±rasÄ±nda mutfakta balÄ±k temizlediÄŸini ve zilin çalÄ±nmasÄ± üzerine kapÄ±ya elinde makasla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.