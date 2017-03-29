MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi Beyaz Saray'a gidiyor

MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump 3 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, 3 Nisan'da MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile Beyaz Saray'da görüÅŸeceÄŸi bildirildi.Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Sisi'nin 3 Nisan'da ABD'ye resmi ziyarette bulunacaÄŸÄ± kaydedildi.Trump'Ä±n Sisi'yi Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlamaktan memnuniyet duyacaÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada, bu ziyaretin iki ülke arasÄ±nda "olumlu ivme" yakalanmasÄ±na zemin teÅŸkil edeceÄŸi vurgulandÄ±. AyrÄ±ca iki liderin, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra bölgesel meseleleri ve DEAÅž'la mücadeleyi ele alacaklarÄ± belirtildi.

20 Ocak'ta göreve gelmesinden birkaç gün sonra Sisi ile telefonda görüÅŸen Trump, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± Washington'a davet etmiÅŸti.Öte yandan Beyaz Saray'dan, dün Trump'Ä±n, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ve Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi ile telefonda görüÅŸtüÄŸü ve her iki baÅŸbakanÄ± da ülkelerinde elde ettikleri seçim baÅŸarÄ±sÄ± sebebiyle tebrik ettiÄŸi bildirildi.